黃子佼還有機會復出嗎？　鄉民曝「1舉動」把後路截斷：傷害很大

▲黃子佼承認過往錯誤且道歉後，突然「黑化」並大崩潰抖出一堆演藝圈大咖的黑料。（圖／翻攝自黃子佼臉書）



記者施怡妏／綜合報導

藝人黃子佼19日大爆料震撼演藝圈，後因喝酒情緒不穩、做出疑似自殘行為，被救護車送往醫院治療，傳出今日上午已低調出院，有網友指出，如果黃子佼道歉賠償，勇敢面對過錯，也許還有機會復出，但除了自爆13藝人的醜聞外，還做出傷害自己的舉動，不曉得還有沒有辦法回到螢光幕前，貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「佼佼應該是回不了演藝圈了吧...？」如果以黃子佼的形象跟人氣來看，道歉賠償暫停活動，若後面沒有更誇張的爆料，也許還有復出的機會，結果選了傷害自己的方式，讓家人出來救火，還點名13名藝人的黑歷史「毀滅式爆料」，黃子佼更直言「管你去死，反正也沒人管我去死」。

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種種失控的行為，都在傷害的自己形象，原PO感嘆，「這應該沒主持場、廠商代言會再找了吧...剛看新聞說如果節目、代言、主持活動全停止，一個月粗估損失400多萬元，還不計賠償費用，應該沒機會再看到他出現在螢光幕了吧」。





▲黃子佼捲性騷擾案，自白揭發13藝人內幕。（圖／ETtoday新聞雲）

對此，網友感嘆，「退居幕後培養接班人吧」、「至少他現在的高度是絕對回不來了」、「要像爆料前那樣到處接主持應該不可能，但特定性質的可能可以」、「以他的口條，可以開Podcasts節目」、「台灣人很健忘的」、「可以開YT直播，肯定萬人大台」、「沒負債的話吃老本就行了吧」。

但有網友指出，若要回來會是一段辛苦的路，「大家都會害怕合作，不然哪天又被突然爆料」、「認錯就好了，抖別人有點崩潰，傷害更大」、「他爆的料不夠重傷別人，但夠人記仇一輩子了」、「得罪那麼多人了很難吧」、「他大概覺得自己必死無疑才會想拉這麼多人下水，殊不知這樣只是把他的後路截斷了」、「選擇爆其他人，把回來的路走窄」、「硬要火燒連環船，就是把自己後路堵死」。

另外，有網友表示，官司問題才是眼前最重要的，「主要是官司問題」、「浪子回頭說不定有賣點，但他要先面對一波官司糾紛」、「先解決官司問題吧」。