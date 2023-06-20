端午禮金600！他怨「吃個鹹酥雞就沒了」　網哭：老闆說別想太多

▲網友抱怨端午禮金600元太少。（示意圖／本報資料照）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

本周四（22日）即將迎來端午節，不少企業及公司都會送端午節禮物，或是發放端午節禮金給員工。就有一名網友抱怨表示，任職的公司端午禮金只發600元，意外釣出一票更可憐的社畜們表示：什麼都沒有、老闆說不要想太多。

一名網友在PTT以「 各位端午禮金領多少？ 」為題發文，表示今天一早公司就開始發端午節禮金，一打開紅包袋只有600而已，抱怨「吃個鹹酥雞就沒了」，疑惑「其他人端午禮金都領多少？有沒有比我少的？」

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貼文吸引大量回應，不少人留言分享自己收到的端午節小確信，「2000」、「大部分是固定半個月薪水」、「3000」、「10000」、「正常就200、600」、「1500網購點數」、「去年公司送一顆肉粽」、「半個月+3000」、「營養補充品一盒」、「現金3000+禮券2000」、「三節生日禮金一律一千」。

但也有一票社畜哀嚎，「0」、「0元 離職」、「端午獎金 那是什麼啊」、「送一顆肉粽侮辱人，垃圾公司快倒一倒」、「有這種東西喔？」、「0，老闆還說不要想太多」、「什麼都沒有」、「沒收過端午禮金」、「0 根本沒有三節獎金」。

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