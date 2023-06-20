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台大生批侯友宜未直球對決　「靠主持人把問題偷換概念」

▲▼侯友宜台大演說。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜台大演說。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜19日赴台大與學生對談，過程中學生提問兩岸、新北餵藥案、能源、是否辭市長等，但主持人立委陳以信幫忙翻譯問題、代答、酸學生問題「帶刺」，引起討論。對此，有台大學生表示，侯友宜在提問環節沒有「直球對決」，而是透過主持人將問題換概念、淪為「漫談」，更有部分問題遭到忽略，或被主持人以輕挑的方式帶過。

侯友宜赴台大與學生對談，而陳以信擔任主持人對發問嚴格控制，一位身穿深藍外衣的台大國發所黃姓校友忽然起身怒嗆，痛斥陳以信都點名非台大學生提問，這名校友要求侯友宜回答，若無法當選總統，是否會請辭新北市長。陳以信則強調自己完全不認識在場所有人，而這是高度假設性問題。

而活動出席前夕（18日），還有報名週一座談的學生爆料主辦方洩漏個資，讓侯辦審查參加者名單，不僅被肉搜、更被放話給媒體，令學生們人心惶惶，因此公開向主辦方表達嚴厲譴責。侯友宜受訪時僅答覆， 保護學生隱私這是該盡的責任，希望主辦單位深刻了解清楚。

台大政治所學生蕭任佑、台大國發所學生黃彥誠、北藝藝跨所學生黃茂善、師大東亞所學生馮艾立共同發表聲明表示，侯友宜19日至台大進行總統論壇，主辦方於開場先為「未善盡保護參與者電子郵件資訊」致歉，隨後亞太青年協會副秘書長曾鐙賢表示「這個疑慮（指個資外洩）是來自一篇不實的報導，協會絕對沒有泄漏任何的個人資料給媒體」，此回覆內容顯然避重就輕。

蕭任佑指出，媒體所揭露之內容是「報導真實，來源不明」，絕非主辦方一句不實報導可以含混帶過。其次，我們詢問主辦方的問題是「有無將參與者名單交給侯友宜競選辦公室？」，而非「是否轉交給媒體？」，侯友宜競選辦公室也沒有正面答覆是否有取得參與者名單，主辦方和侯友宜競辦沒有針對個資外洩疑雲給出正面回覆，令人十分遺憾。

對於該場座談，蕭任佑直言，既然參與者的名單已被外洩又肉搜，本場座談會應已能歲月靜好，只可惜侯市長在提問環節卻沒有兌現「直球對決」的諾言，而是屢次透過主持人立法委員陳以信將問題修飾、換概念。許多同學的問題都沒有被正面答覆，反而讓「座談」淪為「漫談」。

蕭任佑指出，細數今天各個參與者的問題，不論是政治面的敗選是否辭職、政策面的客家政策、道德面的房產問題、法制面的總統憲法職權，無一被正面回答。更有部分問題遭到忽略，或被主持人以輕挑的方式帶過。

蕭任佑表示，前天在聲明中已經表示，我們擔心名單外洩會讓今天的論壇失去意義。今天我們更認為，沒有讓侯友宜正面對決的問答環節，將讓此環節形同虛設。「參與者遭肉搜」、「主辦方又推託」、「主持人很會搓」、「候選人狂閃躲」，今天這場論壇恐難獲得青年族群的認同。

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