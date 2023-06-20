遭王定宇批控制言論　陳以信駁：直球對決！不同立場同學皆被點

▲立委陳以信。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜與立委陳以信19日晚間赴台灣大學與學生座談，事後卻遭民進黨立委王定宇質疑，「來到台大不給意料之外的台大學生提問。」對此，陳以信20日回應，他都是隨機點人發問，點到的十五位同學中，不僅一個都不認識，幾位明顯立場不同的同學也都被點到了，更呼籲王定宇，如果要批評就直球對決，不用拐彎抹角。

陳以信表示，他在台大主持侯友宜市長座談會後，被王定宇公開在臉書上怒轟「不給意料之外的台大學生提問、唯一強項是控制言論」等，但他駁斥，明明15位提問學生中至少有6位是台大的，有社工系、政治系、護理系、國發所等，「請問我哪裡沒給台大學生提問？」

陳以信說明，這場活動由於場地很大，主辦單位後來也都開放外校學生也來，人人報名都能來參加，有來的人當然可以舉手發問，「事實上，台下學生除主辦單位工作人員外，我一個都不認識，誰曉得誰是台大誰又不是呢？」

陳以信強調，他在點人發問時，都是隨機點人整場兼顧，點到的15位同學中，不僅一個都不認識，尤其幾位明顯立場不同的同學也都被點到了，質疑「請問這是要怎樣控制言論？」最後他也喊話王定宇，如果要批評就直球對決，不用拐彎抹角，外界想要質疑他的事情才很多。