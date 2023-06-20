戲曲王子李文勳遭爆MeToo！學生控：半夜被「脫褲吸吮」噁心害怕

▲戲曲天王李文勳遭爆性侵，受害學生可能不只一位。（圖／Facebook／我愛 戲曲天王 李文勳）

記者林育綾／綜合報導

MeToo燒到傳統戲曲圈！「戲曲王子」李文勳近日在臉書黑特劇場遭到多篇匿名文爆料，指控在求學時期，被身為老師的李以指導為由留宿過夜，卻在半夜遭到李脫褲吸吮性器官，雖然感到噁心、害怕，但因為對方是老師而不知道怎麼辦。目前李文勳尚未對外回應，由於他即將在月底有演出，已有網友表示「若不換角就要退票」。

有「客家戲曲王子」美譽的李文勳，近來遭到不只一篇匿名爆料，指出在求學時期，曾因學生身份到李的家中接受指導，後續被留宿過夜，半夜卻遭到李脫下褲子，撫摸並吸吮性器官，「我感到害怕又如何，我感到噁心又如何，他是老師，我只是學生；有時，甚至旁邊還睡著我一起來練功的同學，但他還是敢那麼做，我只好再被提心吊膽的留下時，留意自己是不是繫緊自己的皮帶，褲子是不是穿沒有拉鍊的，只害怕那濕溽不堪的記憶再次回來。」

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▲戲曲天王李文勳遭爆性侵。（圖／Facebook／黑特劇場）

另一名網友也提到受到同樣的對待，並表示過程感到很痛、很痛，「他對我做的這件事情不只一次，每回他都假借要幫我拉戲，去住他家裡，但當時的我真的不知道該怎麼辦，只能繼續前往這個深淵，繼續被他⋯」

甚至有網友表示，「李老師的所作所為，在這個圈子早已經是大家皆知，但都當作沒看到的事情了，傳統戲曲圈就是這樣，劇團需要這位演員，他的作為就會被當沒事，甚至是不能再提起，提起換你被封殺，他一直都是某知名傳金最佳表演團體主力推的演員，身段很好、戲感很好、劇團是大家庭的形象也很好，但每當看到這位老師總覺得很不舒服，日子再久也忘不了那些不想再想起日子，月底又有新演出了，祝福演出順利，希望不要再有人受害。」

針對性騷及性侵的指控，至本文截稿前尚未獲得李文勳回應。由於李文勳也將於月底參與唐美雲歌仔戲團《臥龍：永遠的彼日》演出，有網友表示已經退票，也有人說「都已經指名道姓說那麼詳細，當事人還不澄清說明一下？這樣六月底要怎麼看戲啦？是要他出場時我們眼睛耳朵自動屏蔽嗎？劇團要不要考慮現在趕快換人啊？」目前唐美雲歌仔戲團也尚未對外回應。

▲▼戲曲天王李文勳遭匿名爆料。（圖／Facebook／黑特劇場）

「黑特劇場」匿名爆料文如下：

#黑特劇場HateTheatre11866

謝謝學長，或是學弟，讓我也有勇氣寫下這些文字：

我曾經以為那位曾經被譽為客家戲曲王子的李文勳老師，會因為學生的拒絕，而停止他的行為。

我的遭遇，和前幾位描述者的經驗是一致的，一樣是因為練功的名義，來到老師住所，也因為老師對我們的要求，被老師留到連任何大眾交通都沒有的時刻，所以住在老師家客房。而每每到了夜半，李老師都會趁著我們睡著的時候，褪下我們的褲子，撫摸我的陰莖，甚至張開他的嘴吸吮著，我感到害怕又如何，我感到噁心又如何，他是老師，我只是學生；有時，甚至旁邊還睡著我一起來練功的同學，但他還是敢那麼做，我只好再被提心吊膽的留下時，留意自己是不是繫緊自己的皮帶，褲子是不是穿沒有拉鍊的，只害怕那濕溽不堪的記憶再次回來。

我想謝謝學校曾經可以聽我說話的同學，謝謝你們在那時撐住了我，雖然當時的我們仍不敢有所行動。但還是謝謝。

晚上睡覺時，我還是害怕那個夢，安眠藥吃到如今也沒斷過，但至少，我精神還強大，我在等老師跟我道歉的那天，我在等不再有任何學生因權勢感到害怕，敢一起大聲說出自己遭遇的那天。

投稿日期： 2023年6月18日 08:36 CST

#黑特劇場HateTheatre11877

謝謝那位勇敢的同學說出自己慘痛的經歷，要說出這些真的不容易，謝謝你。

我以為，我早以忘記那些不堪的回憶，直到最近這幾篇指證李的文章，我看完全身發抖噁心想吐....沒想到這些回憶還是深植在我的內心深處揮之不去....

再來，我要說出好幾年前的不堪回憶，當時我才高中二年級16歲，李帶我出去演出，在演出前一天他突然私訊我，跟我說覺得我的身段不行，他希望能在演出前到他內湖的家幫我鞏固我的身段，順便當天住他家，隔天可以開車一起去演出場地。當時真的覺得李是一位非常認真教學的老師，能遇到這種老師真的是我的福氣。我也就馬上答應，再來就是夢魘的開始....

當天晚上北上，大概19:30左右到李內湖的住家，一到，李大概只花了半小時幫我拉戲，突然他走進廚房拿出紅酒，問我要不要一起喝酒，隔天演出比較不會緊張

（我真的很慶幸李老師沒有對我下藥，不然後果我不敢設想...）

喝完幾杯酒後頓時有點酒意，但當時的我還沒有睡意，在客廳看著電視，只見李看著時鐘，突然很嚴厲的對我說：「明天要演出，現在給我電視關掉進房間睡覺了！」

當下沒多想，就去洗漱準備睡覺，李特別跟我說因為客房有人借住，所以沒有客房給我睡，只能跟他一起睡。他還跟我打哈哈說他床夠大，不會睡到滾出床外。

我算是很淺眠，有任何騷動，我都容易驚醒。

直到半夜，我突然感覺褲子內褲慢慢被褪下，李開始撫摸我的陰莖，我因為害怕完全不敢動，就這樣，他開始用他的嘴吸允我的陰莖，當下真的很痛，但因為還是會有身體反應，我還是不爭氣的射精了....

以為就此結束，沒想到李起身去了廁所，緊接著回來繼續吸允我的陰莖，真的好痛，好痛....

他對我做的這件事情不止一次，每回他都假借要幫我拉戲，去住他家裡，但當時的我真的不知道該怎麼辦，只能繼續前往這個深淵，繼續被他......

我以為再也不會有學生會遇到這樣的事情了，沒想到至今還是有更多的學生慘遭他的侵害...

我真的好恨你，為什麼，我曾經是這樣的把你當作我心目中的恩師，為什麼你要對我做出這種事....為什麼你要對愛你的學生做出這種傷天害理的事...

投稿日期： 2023年6月19日 16:13 CST