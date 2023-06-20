　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

戲曲王子李文勳遭爆MeToo！學生控：半夜被「脫褲吸吮」噁心害怕

▲▼戲曲天王李文勳遭爆性侵。（圖／Facebook／我愛 戲曲天王 李文勳）

▲戲曲天王李文勳遭爆性侵，受害學生可能不只一位。（圖／Facebook／我愛 戲曲天王 李文勳）

記者林育綾／綜合報導

MeToo燒到傳統戲曲圈！「戲曲王子」李文勳近日在臉書黑特劇場遭到多篇匿名文爆料，指控在求學時期，被身為老師的李以指導為由留宿過夜，卻在半夜遭到李脫褲吸吮性器官，雖然感到噁心、害怕，但因為對方是老師而不知道怎麼辦。目前李文勳尚未對外回應，由於他即將在月底有演出，已有網友表示「若不換角就要退票」。

有「客家戲曲王子」美譽的李文勳，近來遭到不只一篇匿名爆料，指出在求學時期，曾因學生身份到李的家中接受指導，後續被留宿過夜，半夜卻遭到李脫下褲子，撫摸並吸吮性器官，「我感到害怕又如何，我感到噁心又如何，他是老師，我只是學生；有時，甚至旁邊還睡著我一起來練功的同學，但他還是敢那麼做，我只好再被提心吊膽的留下時，留意自己是不是繫緊自己的皮帶，褲子是不是穿沒有拉鍊的，只害怕那濕溽不堪的記憶再次回來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼戲曲天王李文勳遭爆性侵。（圖／Facebook／黑特劇場）

▲戲曲天王李文勳遭爆性侵。（圖／Facebook／黑特劇場）

另一名網友也提到受到同樣的對待，並表示過程感到很痛、很痛，「他對我做的這件事情不只一次，每回他都假借要幫我拉戲，去住他家裡，但當時的我真的不知道該怎麼辦，只能繼續前往這個深淵，繼續被他⋯」

甚至有網友表示，「李老師的所作所為，在這個圈子早已經是大家皆知，但都當作沒看到的事情了，傳統戲曲圈就是這樣，劇團需要這位演員，他的作為就會被當沒事，甚至是不能再提起，提起換你被封殺，他一直都是某知名傳金最佳表演團體主力推的演員，身段很好、戲感很好、劇團是大家庭的形象也很好，但每當看到這位老師總覺得很不舒服，日子再久也忘不了那些不想再想起日子，月底又有新演出了，祝福演出順利，希望不要再有人受害。」

針對性騷及性侵的指控，至本文截稿前尚未獲得李文勳回應。由於李文勳也將於月底參與唐美雲歌仔戲團《臥龍：永遠的彼日》演出，有網友表示已經退票，也有人說「都已經指名道姓說那麼詳細，當事人還不澄清說明一下？這樣六月底要怎麼看戲啦？是要他出場時我們眼睛耳朵自動屏蔽嗎？劇團要不要考慮現在趕快換人啊？」目前唐美雲歌仔戲團也尚未對外回應。

▲▼戲曲天王李文勳遭匿名爆料。（圖／Facebook／黑特劇場）

▲▼戲曲天王李文勳遭匿名爆料。（圖／Facebook／黑特劇場）

▲▼戲曲天王李文勳遭匿名爆料。（圖／Facebook／黑特劇場）

「黑特劇場」匿名爆料文如下：

#黑特劇場HateTheatre11866

謝謝學長，或是學弟，讓我也有勇氣寫下這些文字：

我曾經以為那位曾經被譽為客家戲曲王子的李文勳老師，會因為學生的拒絕，而停止他的行為。

我的遭遇，和前幾位描述者的經驗是一致的，一樣是因為練功的名義，來到老師住所，也因為老師對我們的要求，被老師留到連任何大眾交通都沒有的時刻，所以住在老師家客房。而每每到了夜半，李老師都會趁著我們睡著的時候，褪下我們的褲子，撫摸我的陰莖，甚至張開他的嘴吸吮著，我感到害怕又如何，我感到噁心又如何，他是老師，我只是學生；有時，甚至旁邊還睡著我一起來練功的同學，但他還是敢那麼做，我只好再被提心吊膽的留下時，留意自己是不是繫緊自己的皮帶，褲子是不是穿沒有拉鍊的，只害怕那濕溽不堪的記憶再次回來。

我想謝謝學校曾經可以聽我說話的同學，謝謝你們在那時撐住了我，雖然當時的我們仍不敢有所行動。但還是謝謝。
晚上睡覺時，我還是害怕那個夢，安眠藥吃到如今也沒斷過，但至少，我精神還強大，我在等老師跟我道歉的那天，我在等不再有任何學生因權勢感到害怕，敢一起大聲說出自己遭遇的那天。

投稿日期： 2023年6月18日 08:36 CST

#黑特劇場HateTheatre11877

謝謝那位勇敢的同學說出自己慘痛的經歷，要說出這些真的不容易，謝謝你。
我以為，我早以忘記那些不堪的回憶，直到最近這幾篇指證李的文章，我看完全身發抖噁心想吐....沒想到這些回憶還是深植在我的內心深處揮之不去....

再來，我要說出好幾年前的不堪回憶，當時我才高中二年級16歲，李帶我出去演出，在演出前一天他突然私訊我，跟我說覺得我的身段不行，他希望能在演出前到他內湖的家幫我鞏固我的身段，順便當天住他家，隔天可以開車一起去演出場地。當時真的覺得李是一位非常認真教學的老師，能遇到這種老師真的是我的福氣。我也就馬上答應，再來就是夢魘的開始....

當天晚上北上，大概19:30左右到李內湖的住家，一到，李大概只花了半小時幫我拉戲，突然他走進廚房拿出紅酒，問我要不要一起喝酒，隔天演出比較不會緊張

（我真的很慶幸李老師沒有對我下藥，不然後果我不敢設想...）
喝完幾杯酒後頓時有點酒意，但當時的我還沒有睡意，在客廳看著電視，只見李看著時鐘，突然很嚴厲的對我說：「明天要演出，現在給我電視關掉進房間睡覺了！」

當下沒多想，就去洗漱準備睡覺，李特別跟我說因為客房有人借住，所以沒有客房給我睡，只能跟他一起睡。他還跟我打哈哈說他床夠大，不會睡到滾出床外。

我算是很淺眠，有任何騷動，我都容易驚醒。
直到半夜，我突然感覺褲子內褲慢慢被褪下，李開始撫摸我的陰莖，我因為害怕完全不敢動，就這樣，他開始用他的嘴吸允我的陰莖，當下真的很痛，但因為還是會有身體反應，我還是不爭氣的射精了....

以為就此結束，沒想到李起身去了廁所，緊接著回來繼續吸允我的陰莖，真的好痛，好痛....
他對我做的這件事情不止一次，每回他都假借要幫我拉戲，去住他家裡，但當時的我真的不知道該怎麼辦，只能繼續前往這個深淵，繼續被他......

我以為再也不會有學生會遇到這樣的事情了，沒想到至今還是有更多的學生慘遭他的侵害...
我真的好恨你，為什麼，我曾經是這樣的把你當作我心目中的恩師，為什麼你要對我做出這種事....為什麼你要對愛你的學生做出這種傷天害理的事...

投稿日期： 2023年6月19日 16:13 CST

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
新北幼兒園「4童檢體」送質譜儀檢驗　結果出爐
駕駛賠慘！　台65線高架追撞3台BMW
12年節目確定收攤！　胡瓜嘆：很震驚
快訊／朴敘俊爆熱戀150萬正妹YTR！　經紀公司回應了
黃子佼清醒「無法言語」　醫分析選擇性緘默症3大原因
快訊／侯友宜整合黨機器拼勝選！　心腹張其強接國民黨副秘書長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黃子佼還有機會復出嗎？　鄉民曝「1舉動」把後路截斷：傷害很大

端午禮金600！他怨「吃個鹹酥雞就沒了」　網哭：老闆說別想太多

端午節前2天！公司「給同仁1個驚喜」　他一看直喊：意不意外

每天仍2.8萬人染疫！口罩醫院禁令7月不鬆綁　端午後恐有一波就診潮

日本越洋航空三度飛台！派「鯨鯊彩繪機」只飛2趟桃園－沖繩

念私大補助2.5萬學費　私大協會：盼可調漲學雜費、增加私校補助

世新大學與臺北醫院醫療結盟　共同守護運動選手健康

為拍火車！鐵道迷竟爬上平交道設備　台鐵報警「最高罰5萬」

高雄4醫用苯巴比妥　家長接電話恐慌：到底哪間？衛生局三點回應

黃子佼昨短暫清醒「無法言語」　醫分析選擇性緘默症發生3大原因

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

任容萱男友遭影射「酒後性騷」　她露面發聲：不知道事情的全貌

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

蕾媽4年前就替宥勝性騷道歉！　抓包外遇「隱忍2年」才知她受害

黃子佼毀滅性爆料後失聯　警證實：酒後情緒不穩送醫

黃子佼還有機會復出嗎？　鄉民曝「1舉動」把後路截斷：傷害很大

端午禮金600！他怨「吃個鹹酥雞就沒了」　網哭：老闆說別想太多

端午節前2天！公司「給同仁1個驚喜」　他一看直喊：意不意外

每天仍2.8萬人染疫！口罩醫院禁令7月不鬆綁　端午後恐有一波就診潮

日本越洋航空三度飛台！派「鯨鯊彩繪機」只飛2趟桃園－沖繩

念私大補助2.5萬學費　私大協會：盼可調漲學雜費、增加私校補助

世新大學與臺北醫院醫療結盟　共同守護運動選手健康

為拍火車！鐵道迷竟爬上平交道設備　台鐵報警「最高罰5萬」

高雄4醫用苯巴比妥　家長接電話恐慌：到底哪間？衛生局三點回應

黃子佼昨短暫清醒「無法言語」　醫分析選擇性緘默症發生3大原因

《東京復仇者》新作3D動作RPG冬天推出！玩家化身主角嘗試改變未來

黃子佼還有機會復出嗎？　鄉民曝「1舉動」把後路截斷：傷害很大

胡瓜「無酬」默默當志工36年：該做的就應該做

板橋私幼餵藥案！「4童檢體」送質譜儀檢驗　新北衛生局公布結果

華山幫車手嫌錢太難賺！轉念改行當冷氣工人 　上班途中GG了

男神主播「一時意亂情迷」PO上空照！呼籲：不要換了性別就換了標準

侯友宜民調「淪老三」　他點關鍵人物：必須認真思考是否停損

端午禮金600！他怨「吃個鹹酥雞就沒了」　網哭：老闆說別想太多

健康檢查差點變換腎！台八上演灑狗血身世哏　現場大亂鬥

運動被女指控「色瞇瞇盯著看」　男被趕出健身房傻眼：我是盲人

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

生活熱門新聞

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

何則文被控性侵　合夥人曝曾誘拍裸照

網紅再爆「演藝圈N哥」開車摸腿滑進內褲　公園強吻襲胸臀

哪位藝人涉性騷最震撼　網押寶5人

演藝圈清流還有他！網友笑虧「拈花惹草」

拍性感蘿莉照　黃子佼起生理反應！受害女嚇哭

演藝圈還有誰是清流？　鄉民推2男星

黃子佼毀滅式自白　一張圖解「13藝人內幕！還有未爆彈？

演藝圈大地震！　受害女血淚控訴「第一句話」就暗示黃子佼

黃子佼求全裸「拍藝術照」！受害女：要我扶他下面

黃子佼拍影片認性騷！鄉民揭「情緒崩潰關鍵原因」

苯巴比妥吞下肚　高雄71童專診評估

何則文被控性侵　連PO兩次文道歉

更多熱門

相關新聞

男神主播「一時意亂情迷」！

男神主播「一時意亂情迷」！

近期MeToo事件引發社會關注，18日網紅蕾菈也遭知名遊戲實況主「亞洲統神」（張嘉航）指控，陷入「性騷擾」風波。為此她前後發表兩次道歉聲明，首次以「當時一時意亂情迷」為由，讓許多網友批不夠有誠意，而昨（19日）三立主播鄧崴也對這件事發表看法。

最美議員遇Me too　無奈爆：性騷是日常

最美議員遇Me too　無奈爆：性騷是日常

她晚上跑外送　女扮男裝「才感到安全」

她晚上跑外送　女扮男裝「才感到安全」

社會metoo運動的互助與自助

社會metoo運動的互助與自助

慟黃子佼創傷　被害女更令人心疼

慟黃子佼創傷　被害女更令人心疼

關鍵字：

李文勳MeToo

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼爆大小S吸毒　北市警曝難追原因

黃子佼驚傳「無法言語表達」！

孟耿如親眼見黃子佼激烈尋短！4年前親弟輕生亡

王陽明開罵！遭列「黑名單」心痛

黃子佼轉院住進ICU「無法說話原因曝光」！

獨／見黃子佼自殘…受害女「發聲回應了」！

許傑輝「火寮一哥」由洪都拉斯取代！　製作人證實《婆婆2》全數重拍

黃子佼爆13藝人黑料…陳文茜：人性無底線！揭阿雅慘況

Lulu首發聲：很多靈魂都受傷了！　打破沉默談「認識的佼哥」

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

8年前破冰「小S、黃子佼都哭了」！

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

快訊／吳宗憲喊話黃子佼！　

夏宇童發聲！　被黃子佼點名「神經病」：都有各自的生活

更多

最夯影音

更多
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去
黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面