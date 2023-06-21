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「戲曲王子」李文勳發出聲明！被控性侵「絕非事實」：願配合調查

▲▼戲曲天王李文勳遭爆性侵。（圖／Facebook／我愛 戲曲天王 李文勳）

▲戲曲天王李文勳遭爆性侵，他在21日發出聲明否認。（圖／Facebook／我愛 戲曲天王 李文勳）

記者林育綾／台北報導

「戲曲王子」李文勳（改名「李菄峻」）近日遭網友匿名指控，曾不當管教及涉嫌性侵學生。對此，李今（21）日在臉書粉絲專頁發出聲明，坦承2017年間確實曾發生對學生不當管教一事，已配合教育部調查並向學生道歉；但被控性侵「絕非事實」，他強調「絕不迴避，願配合教育部調查，並已委託律師提出刑事告訴，以正視聽，並證清白」。

李文勳近日遭匿名爆料，過去曾以指導為由留宿學生，並在半夜對學生脫褲吸吮性器官。對此，他今日在臉書粉專「我愛戲曲天王李文勳」發出聲明，指出在任職台灣戲曲學院期間，2017年確實發生過對學生不當管教一事，當時他配合教育部專案小組調查，坦承面對，並向學生道歉，也幸獲得學生及家長原諒、不予追究，他也謹記教訓。

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不過針對近日有人匿名在臉書「黑特劇場」投稿，指控他性侵學生，李菄峻表示，看投稿內容，不僅內容空泛而未說明所謂性侵的具體時間或證人，且針對事發地點等內容也與事實諸多不符。

他舉例，如他家中除其他家人居住的房間，並無設置客房，更無練功房的空間，並沒有找學生到家裡練功的可能，而且戲曲學院學生是集體住校，也沒有到他家中留宿必要。

李菄峻說，過去也曾發生憑空散布他性侵學生的行為，但均查無實證，散布傳言者事後在第三人見證下當面向他道歉，他也原諒了；另有指稱他帶16歲高二生外出表演時，對其性侵一事，也絕非事實，因該名演出的學生，在國中（13歲）時即被他收為乾兒子、長期與他及乾媽共同居住至今，「本人與他情同親父子，此乃眾所皆知，不容汙衊。」

他表示，如今MeToo浪潮四起，卻遭有心人士再次利用作為抹黑的工具，「 對此，本人絕不迴避，亦願意配合教育部調查，且已委託律師提出刑事告訴，以正視聽，並證清白。」

目前李菄峻仍於台灣戲曲學院客家戲學系擔任專任教師，而校方今日中午召開性平會議，受理李師和另一位王師兩案，主任祕書陳金鳳表示，會先暫停涉案老師的授課，依照教師法停聘，靜候調查。

▼「戲曲王子」李文勳（李菄峻）近日遭網友匿名指控，曾不當管教及涉嫌性侵學生，對此他發出聲明，指出被控性侵「絕非事實」。（圖／Facebook／我愛戲曲天王李文勳）

▲▼「戲曲王子」李文勳（李菄峻）近日遭網友匿名指控，曾不當管教及涉嫌性侵學生，對此他發出聲明，指出被控性侵「絕非事實」。（圖／Facebook／我愛戲曲天王李文勳）

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