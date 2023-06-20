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「戲曲王子」李文勳遭爆性侵學生　校方：明天開性平會處理

▲▼戲曲天王李文勳遭爆性侵。（圖／Facebook／我愛 戲曲天王 李文勳）

▲戲曲天王李文勳遭爆性侵學生。（圖／Facebook／我愛 戲曲天王 李文勳）

記者許敏溶／台中報導

「戲曲王子」李文勳近日在臉書黑特劇場，遭到多篇匿名文爆料，指控在求學時期，遭到李文勳性侵，而李文勳現仍在國立台灣戲曲學院客家戲學系擔任專技講師，校方今（20日）表示，已向教育部完成校安通報，雖然目前沒有真正檢舉人跟受害人，但仍會依照一般性平程序進行，預計明天中午將召開性平小組會議處理此案。

台版「me too」運動持續延燒，有「客家戲曲王子」外號的李文勳（現改名「李菄峻」），2017年曾因不當管教飛踢一名女學生，留職停薪一年，沒想到近來遭到不只一篇匿名爆料，指控李文勳性侵。

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匿名爆料者指出，在求學時期，曾因學生身份到李的家中接受指導，後續被留宿過夜，半夜卻遭到李脫下褲子，撫摸並吸吮性器官，受害者當時感到害怕又噁心，甚至旁邊還睡著我一起來練功的同學，但他還是敢那麼做，只好再被提心吊膽的留下時，留意自己是不是繫緊自己的皮帶，褲子是不是穿沒有拉鍊的，「只害怕那濕溽不堪的記憶再次回來。」

對此，台灣戲曲學院表示，校方在今天已經向教育部完成校安通報，雖然目前沒有真正檢舉人跟受害人，但仍會依照一般性平程序進行，預計明天中午將召開性平小組會議處理此案。

台灣戲曲學院指出，李師目前仍在校內任教，現已經是學期末，今天正在進行術科考試，初步評估，網路上匿名版可能是畢業校友，但校方依然會介入調查，而校內的性平通報機制完善，若學生遇到性平事件，可向校方通報，學校也會積極介入處理。

▲▼戲曲天王李文勳遭爆性侵。（圖／Facebook／黑特劇場）

▲▼戲曲天王李文勳遭爆性侵。（圖／Facebook／黑特劇場）

▲▼戲曲天王李文勳遭匿名爆料。（圖／Facebook／黑特劇場）

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