教育部提升宿舍計畫！近百所大專參與　改善逾6.7萬床

▲65%大專參與教育部的新世代學生宿舍提升計畫，至今改善超過6.7萬床。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台中報導

教育部從108年起，以四大策略推動啟動宿舍提升計畫，5年共投入43億元，第1期將在今年底結束，根據教育部統計，目前共有96校參與，佔全部大專校院的65%，總申請床數為6.7萬床，超過預期6.6萬床目標，而教育部將從明（113）年度推動第2期計畫，滿足全國學校需求。

總統蔡英文在108年宣布推動宿舍提升計畫，教育部為為減輕學生校內外住宿負擔、改善學生宿舍基本設施及公共空間、營造學生宿舍成為新世代學生學習空間，開始辦理「弱勢學生助學計畫精進措施（校外租金補貼）暨新世代學生住宿環境提升計畫」（簡稱新世代學生住宿環境提升計畫），並以「校外弱勢學生租金補貼」、「校內學生宿舍建築貸款利息補助」及「校內學生宿舍規劃設計整體改善補助」等四大策略推動。

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111學年度大學教務、校務經營主管聯席會議，今天起一連兩天在台中市靜宜大學舉辦，教育部高教司在報告中提及「新世代學生住宿提升計畫」執行情形。

教育部指出，在全國148所大專校院中，共有96校參與計畫，約佔總校數的65%，而申請校內宿舍整體改善補助總床數達6.7萬床，已超過原本規劃的5年6.6萬床的計畫目標，另申請學生宿舍建築貸款利息補助約9300床，達到5年計畫目標的66%。

至於針對弱勢學生提供校外租屋租金補貼，教育部指出，考量到各地租金水準不同，設定不同金額，從108學年度起，共有3萬7282人次申請，補助金額達到3.29億元，而且在111年度，補助金額調高到每人2400元至3600元。