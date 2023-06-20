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教育部放利多！高教深耕二期經費「明年起有感增加」

▲▼高教司長朱俊彰（圖右）表示，對於高教深耕計畫第二期，第2到4年經費會讓大學有感增加。（圖／記者許敏溶攝）

▲高教司長朱俊彰（圖右）表示，高教深耕計畫第二期，第2到4年經費會讓大學有感增加。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台中報導

高教深耕計畫第二期在今年正式上路，第二期總經費為970億元，比第一期增加134億元，高教司長朱俊彰今（20日）指出，雖然第一年和去年差不多，但在教育部長爭取到經費後，在高教深耕二期的第二到第四年，經費會往上增加，「明年會讓大家有感」，同時也釋放利多，強調大學不受電費調漲影響，同時會比照兩年前方式，以額外專案補助方式，協助私校調薪。

一年一度大學校院教務、校務經營主管聯席會議今（20日）起一連兩天在台中靜宜大學舉行，在高教環境瞬息萬變，面對少子化壓力、AI化的挑戰，Z世代人才培育不僅強調專業，更強調跨域，而大學經營不僅重視紮實深耕，更定睛特色品牌，故今年會議主軸鎖定「智慧跨域、特色深耕」，一則呼應世代遞嬗，二則迎接創新典範。

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教育部高教司長朱俊彰在致詞時表示，今年會議主題以「智慧跨域、特色深耕」為主軸，反應出今年是高教關鍵一年，而高教深耕計畫第二期日前已經核定雖然今年經費和去年差不多，但部長有爭取到增加經費，故高教深耕二期在第二到第四年經費會往上，「明年會讓大家有感。」

朱俊彰提及，在高教深耕計畫部分，要思考可以帶給學生什麼學習改變，所以智慧深耕就是相當重要，包括AI生成系統在教學上的影響，以及如何讓大學優化合作。

此外，朱俊彰也再宣布利多，對於4月調漲電費，朱俊彰說，經過教育部和經濟部協調，4月份電費調漲，大學因為不是營利單位而排除在外，但大學仍要思考如何節能。

行政院核定明年1月1日起軍公教加薪4％，公私立大學教師的本俸也會加薪4％，朱俊彰指出，這部分教育部將會協助私校，會跟兩年調薪一樣，教育部將透過額外專案補助，也就是私校獎補助款方式，來鼓勵私立學校加薪，而在調整大專校院各級教師學術研究費，公立學校一定會補助，私校則會由教育部補助半額以上，請各位放心。

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