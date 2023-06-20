端午2類人勿送粽子！民俗專家警告「帶詛咒」：亂送恐衰事連連

▲端午節有不少民俗禁忌。（圖／CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

本周四（22日）將迎來端午節，許多人會準備粽子分送給親朋好友，不過「送粽子」可是有大學問，亂送粽子恐帶來詛咒或是觸他人霉頭。民俗專家廖大乙就提醒，不可送親友一整串的粽子，要送禮必須一顆顆散裝才行；另外「2類人」不可以送粽子給他人，亂送恐會引來衰事連連。

端午節吃粽子是傳統習俗，家家戶戶幾乎都會準備粽子，除了自己享用外，還會分送給親朋好友。廖大乙接受《自由時報》訪問時指出，上吊俗稱「吊肉粽」、送煞儀式也被稱作「送肉粽」，因此端午時忌諱送給親友一整串的粽子，若要送得一顆顆散裝；若收到一串粽子也不需慌張，將線剪斷就可化解。

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廖大乙也特別強調，1年內家裡有喪事者，不可以送粽子給他人，也不能接收親友送來的粽子，這樣對往生者是大不敬，而且「帶有詛咒」的意思，對送、收雙方都會有不好的影響，可能觸他人霉頭或是惹禍上身。

另外，剛離婚、分手或無業的朋友，也不適合送他人粽子，這樣帶有嘲笑的意思，提醒端午禁忌無論信不信，多一份注意也能求安心。

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