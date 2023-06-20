敢離婚燒死妳全家！夫擁小四香閨纏綿...說了這句　法官准她休夫

▲阿龍婚後仍與多名女子曖昧、過夜，妻子想離婚還被恐嚇「放火燒死妳」，妻子害怕訴請離婚法官准了。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）



記者蔡怡萍／新竹報導

來台工作的海地籍男子阿龍（化名），與台灣籍妻子小依（化名）結婚才2年，就時常徹夜不歸，還被發現在外爽擁小三、小四，小依發怒對阿龍說要離婚，阿龍反而情緒失控揚言自殺，並恐嚇「想放火燒死妳和妳家人」，法官檢視了阿龍曾與多名女子的對話，認為他只是利用這段婚姻方便在台灣工作，和妻子並無婚姻認知基礎，判決兩人離婚。

根據判決，小依與阿龍2020年2月結婚，但婚後阿龍態度卻大轉變，無心經營家庭，且身邊總是不缺女性友人，常常整夜不回家，小依多次與阿龍溝通卻都無法改變現況，2022年2月終於忍不住提出離婚，沒想到阿龍一聽，失控暴走怒吼，狂砸家中物品，小依嚇得將門鎖換掉，將阿龍趕出家中。

同年5月，小依堅持離婚，阿龍仍遲遲拖延不肯，甚至傳訊恐嚇「妳一直逼我離婚，我想要自殺」、「我他媽的想在一個地方放把火，妳和妳的家人誰也跑不掉」，小依心生畏懼，決定向法院提出訴請離婚。

阿龍向法官辯稱，因為小依不滿他未按時交付金錢才提離婚，他並無任何不當的男女關係，而且是小依擅自換掉門鎖，不讓他回家，並不是故意未歸。

法院檢視阿龍與「小三」的對話，對方問「跟你老婆生個寶寶」，阿龍卻是回「或許在我結婚之後會的」，對方對於阿龍一直想見面，說「你的女友會不高興的」，阿龍竟表示「如果有女友就不能交朋友，那我不需要女友」，可見阿龍不斷隱瞞自己已婚的事實。

除此之外，阿龍還向「小四」撒嬌說「我有點累，在想我可以過去嗎？給我地址」，小四問道「為何你都只想在晚上和我見面」，阿龍的答覆竟是「如果需要的話，我可以付錢」、「我只是想抓住每個能見到妳的機會，見妳不代表性」，隨後並在半夜前往小四家留宿，可見阿龍不思已婚身分，頻繁邀約女性還一同過夜。

法官認為，阿龍曾向小依坦承想維持婚姻關係、各過各的生活，顯見阿龍並無結婚的真意，僅是為了在台灣從事經濟活動、與金融機構往來而維持婚姻，感情已明顯出現裂痕，判准小依離婚之訴。仍可上訴。