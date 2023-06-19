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社會 社會焦點 保障人權

3寶爸揪女網友極樂摩鐵！她嬌喊「帶領我高潮」　正宮心碎怒告

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲新竹一名3寶爸偷吃女網友，被妻子發現後怒告小三。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名3寶爸偷吃打遊戲認識的女網友，不僅頻頻開車載她上摩鐵激戰，手機裡還藏有小三的私密照，小三更是對他嬌喊「給到你不想要」、「我要你帶領我高潮」等語，讓正宮發現後大受打擊，向小三提告求償100萬元。新竹地院審理，判小三侵害配偶權，應賠正宮30萬元。

正宮主張，丈夫在玩網路遊戲時認識小三，小三明知丈夫已婚，兩人還頻繁通話、傳送性暗示訊息和私密照，更一起上摩鐵過夜，不僅有肉體關係，更發展愛戀情愫，讓她發現後深感痛苦，必須看心理醫生，她要向小三求償100萬元。

全案審理時，小三辯稱不知道人夫已婚，知道後就不再和他聯絡。人夫只是曾幫忙她在摩鐵訂房，她沒跟人夫過夜，更沒有發生關係。

不過法官檢視人夫和小三的對話，人夫在認識之初，就表示「我是3寶爸...弟弟還沒睡，他今天跟我睡」，顯示小三應對他已婚身分知情，而人夫還說「也不是我們發生關係後對妳不理不睬，甚至妳可能懷孕我更沒有逃避...」，加上摩鐵都是人夫開車入住的紀錄，足認兩人一同到摩鐵過夜，也曾發生性關係。另還有小三表示「再累都陪你」、「我愛你」、「給到你不想要」、「我要你帶領我高潮」，人夫手機裡還有小三的私密照，足認兩人已逾越一般男女關係。

法官審理後，判定小三侵害配偶權，審酌小三目前無業，之前月薪平均約2萬4千元，判她要賠正宮30萬元。全案還可上訴。

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