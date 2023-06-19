楊敬敏IG自介「自信建立在紀律上」遭酸呵呵　約砲1關鍵太致命

▲球星楊敬敏。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

PLG職籃球星楊敬敏17日被爆料約砲女粉，事後宣布要離開球場。有網友就感嘆，楊敬敏好歹也是兩屆MVP，而且在球圈中，他覺得有人做出的事比約砲更誇張，「相比之下不該退休吧？」不過，就有人搖頭點出關鍵，還提及楊敬敏的IG自介直呼諷刺，「『高度的自信是建立在自律的基礎上』，呵呵！」

有網友在PTT的basketballTW板發起討論，「約砲真的有這麼嚴重嗎？」文中表示，「看到兩屆MVP楊敬敏原地退休有點感嘆，雖然不知道是因為情節多嚴重，不過仔細想，純論約砲有這麼嚴重嗎？」提到球圈曾傳出管理層帶隊去夜店、聯盟高層看盜版被抓包、假公益、打架鬥毆等事件，「楊敬敏相比之下不該退休吧？ 各位想法如何呢？」

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貼文一出，就有人搖頭點出1關鍵，「他有家庭」、「單身約砲根本沒人在乎」、「單身不嚴重，已婚真的不行」、「單身頂多說私生活亂」、「有家庭+有些是在騷擾球迷讓球迷傻眼」、「要約砲就不要結婚啊」、「聯盟年度MVP外加球隊門面，再加球員工會理事長，光這三個頭銜就需要他維持高道德標準了。」

另外，楊敬敏發出道歉文後，就有網友留言，「某人的IG自介：『高度的自信是建立在紀律的基礎上。』呵呵！」開酸楊敬敏在IG的自我簡介處寫下「高度的自信-是建立在自律的基礎上；你必須很努力-才能看起來毫不費力；繼續做對的事-好事自然會發生。熱忱能夠超越才華。」

▼楊敬敏IG自介寫下「高度的自信是建立在紀律的基礎上」。（圖／翻攝自楊敬敏IG）