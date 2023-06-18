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長照中心老闆和護理師脫光愛撫！兒目睹性愛照告狀　正宮怒告

▲▼醫院,病床,住院,醫師,護士,護理師,急診,病患,患者。（圖／CFP）
▲台南長照中心老闆偷吃護理師，還被小孩看到性愛照。（示意圖／取自圖庫CFP）

記者郭玗潔／台南報導

台南長照中心一名老闆偷吃護理師小三，還長年不回家。老闆的小孩在家玩平板時，因雲端資料和老闆手機互通，竟撞見父親和護理師全裸躺床愛撫的性愛照，兩人姦情曝光。正宮聽到小孩告狀爸爸偷吃護理師，一怒將小三告上法院，求償150萬元。台中地院審結，判護理師侵害配偶權，應賠償30萬元，全案還可上訴。

正宮表示，她婚後和丈夫共同在台南經營長照中心，因長照中心缺護士，丈夫便雇用小三，想不到小三到職後，向丈夫挑撥離間，先逼走長照中心主任，等小三升職為主任後，連她的工作內容都被小三干涉，還離間她和丈夫感情，導致她被丈夫謾罵。而後小三還要求其他員工不能叫她老闆娘，讓她最後終於受不了，離開長照中心。

正宮表示，自從她離開後，丈夫和小三從此互動形同夫妻，還長年不回家。丈夫幾年前買手機時加購平板，留在家中由孩子使用，平板的資料和丈夫手機雲端資料是互通的，小孩因而看到爸爸和小三的親密照，起先不敢跟她說，直到最後竟看到性愛照，才告訴她爸爸外遇。她把平板拿來看，發現丈夫和小三早就互稱老公、老婆，丈夫的朋友還以為小三就是他妻子，種種行為都已侵害她配偶權，她要對小三提告求償150萬元。

全案審理時，小三否認姦情，表示性愛照裡的女性不是她。不過法官檢視去年10月10日拍攝的照片，人夫和小三同床、全身赤裸熱吻，丈夫還用手撫摸小三下體。其他還有兩人出遊、身體依偎、人夫環抱小三、兩人神情歡愉的照片，經比對確實是小三本人，顯然超越普通朋友的正常互動，已侵害配偶權，應賠償30萬元，全案還可上訴。

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