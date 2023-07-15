讚柯文哲清廉勤政又IQ高　郭台銘：但我對人會彎腰、腳勤、頭低

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨2024總統參選人提名失利，外界關注是否將與民眾黨主席柯文哲搭配參選。郭台銘今（15日）在活動上，被問自認有什麼優點比柯文哲更適合擔任領導人，郭則讚揚柯文哲很清廉、很勤政又很有毅力，並曾若自己IQ有柯一半就覺得很慶幸；不過郭也說，他比柯更有毅力，且把每次見到的人當作客戶，會彎腰、腳勤、頭低。

郭台銘15日晚間出席美麗島電子報董事長吳子嘉舉辦的「董事長開講」台中場，會中在網友提問階段，暱稱為「黃珊珊33非官方粉絲頻道」詢問，請問郭台銘自認有什麼優點比柯文哲更適合擔任領導人？郭台銘聽聞後打趣表示，應該不會那麼湊巧是本人吧，引起台下一陣笑。

郭台銘說，「我IQ有柯文哲一半，我自己就覺得很慶幸了。」他在知識面比較寬廣，而柯是博士、專家，又有8年的北市府培訓，已非政治新鮮人，也做出很多錯誤決定；當柯第一次上任時，就稱他兒子郭守正的三創公司是弊案，因此他就登報要柯在48小時內道歉，否則就提告，而如今三創已被證明非弊案，所以他認是柯是從弊案開始，是一個錯誤的偶然。

郭台銘也表示，柯文哲有很多優點，很清廉、很勤政又很有毅力，但他比柯文哲早上班、工時更長，也更有毅力； 柯文哲是醫師，「任何人見到他，他就看你是有病」，這是職業習慣，而他則是生意人，每次見到人，就把對方當作是客戶，會要「彎要腰、腳要勤、頭要低」。