台灣推「服貿」有何好處？　PTT鄉民分析3優點：免關稅才有競爭力

▲台灣推「服貿」有何好處？再度引發網友討論。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

2014年的引發「太陽花學運」的服貿（海峽兩岸服務貿易協議），因為民眾黨總統參選人柯文哲拋出「兩岸協議監督條例」的議題，再度引發網友的討論。在PTT上就有人發問，「現在推服貿對台灣有任何好處」。結果釣出一位網友在推文中分析3項優點，尤其是關稅的減免才會讓台灣更有優勢。

原PO在PTT政黑板（HatePolitics）上發文表示，2013年中國經濟還算強時，推服貿還算能理解，但是在美中貿易戰之下，中國經濟已經不如以往，選在這個時間點簽服貿，完全想不到對台灣有什麼好處。

網友在推文中回應表示，「服務（業）缺工啊」、「中國就台灣最大貿易夥伴，不談貨貿服貿才奇怪」、「先把兩岸的監督條例，完成立法有什麼問題」、「不管中國好或壞，這麼大的市場就擺在那，各國搶著做他生意，法國總統親自前往帶回空巴大訂單」。

▲有網友認為，中國的市場廣大，台灣勢必需要解決服貿、貨貿的問題。（圖／CFP）



另外還有一位網友分析，第一點，台灣高齡化社會要解決，未來一定勢必開放移民政策，不然就等著一堆，比較年輕的老人，去顧另一堆比較老的老人。

網友指出，第二點，台灣出口中國占40%，關稅協議不談台灣的東西永遠不會有競爭力

網友指出，第三點，柯說的是貨貿要先談，同時他還想談加入CPTPP，台灣如果繼續被邊緣化只會自動亡國，不談關稅、不開放移民，以後就只會剩一堆老人留在國內自生自滅。