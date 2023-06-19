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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「上任就恢復特偵組」！　侯友宜：當總統立刻查民進黨8年弊案

▲▼侯友宜台大演說。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜台大演說。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜正式參選總統後，國民黨智庫國政基金會日前曾召開記者會，說明未來侯友宜政策方向，其中包含「重啟特偵組」。侯友宜今（19）日晚間赴台大「校園總統馬拉松」座談會，在與現場同學進行問答環節時，有同學問到侯當選總統後是否會啟動特偵組查弊案？侯回答時表示，八年弊案一上任總統就做，比特偵組還徹底，他辦過很多案，沒有不破的案子，不像有人五大弊案講半天也沒破。

針對選情，侯友宜指出，世事如棋，乾坤莫測，一不是一，三不是三，「我不可能放棄！」堅持到最後一刻，自己是一個從基層歷練上來的；而八年弊案一上任總統就做，比特偵組還徹底，他辦過很多案，沒有不破的案子，不像有人五大弊案講半天也沒破，「我會一個一個用清楚，跟國民做交代，特偵組只是一個名稱而已，重要的是解決問題，沒有用魄力解決，新北不會有今天。」

至於有同學提問是否會肅清網軍？侯友宜說自己從來不追求聲量，但網軍作戰時，他的聲量卻會變很高，假訊息的作戰充斥台灣，民進黨打假訊息都是打假的！侯舉幼兒園餵藥為例，中央只要完整調查就不會造成人心浮動，「幼兒園餵藥事件藥是怎麼出來的？怎麼對家長孩子交代？這是怎麼造成的？真相只有一個，查出來就好，民進黨有打假的責任」，但侯強調，他尊重所有言論自由，但要用假訊息在傷口上撒鹽，是很過分的一件事。

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