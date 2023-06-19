學生辣問「棄侯保柯」？　侯友宜稱還在熱身：現在放棄就結束了

▲侯友宜台大演說。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（19）晚赴台大參加「校園總統馬拉松」與學生座談活動，侯對選情信心喊話，反問「去年台北市長選舉有棄保嗎？」並引用動漫《灌籃高手》安西教練名言，「現在放棄了，那比賽就結束了！」至於被問到當選設立特偵組，侯強調過往8年弊案，他一上任就會查，查得比特偵組還徹底，「一個都不放過」，至於網軍用假訊息在人民傷口上撒鹽，他也「一定不放過」。

一位台大護理系林同學問到，民調疲軟，會否有棄保效應？以及侯友宜與柯文哲、賴清德兩位有何不同？侯首先反問在座同學，「去年台北市長選舉有棄保嗎？」侯強調，去年三個人在台北市競賽都沒看到棄保，是因為選民有智慧的選擇，尤其三腳督更是要靠選民智慧的選擇。

侯友宜表示，現在比賽才剛開始還在熱身，並指白天受訪才說「世事如棋、乾坤莫測」，「一不是一，三不是三」，要到最後才知道勝跟負。他表示，選舉就像跑馬拉松，也像動漫《灌籃高手》安西教練名言，「現在放棄了，那比賽就結束了」，意思是在比賽過程中絕對不能放棄。侯並高喊，自己絕對不會放棄，絕對會堅持到最後一刻！

至於個人的特色，侯友宜強調，他是一個從基層一步一腳印把15個職位做好，並且獲得長官與人民肯定而出身，所以不是憑空出現，也沒有任一個職位跳過，大小事情都親力親為解決，在新北市改變積弊50年的垃圾山，做事有魄力，沒有選票考量，該做就做，跟兩個候選人最不一樣的地方，就是基層歷練完整。

至於有同學要侯友宜設立特偵組，侯強調，一上任過往8年弊案、8年問題，他上任就會查，查得比特偵組還徹底，「一個都不放過」。侯並暗諷柯文哲，「5大弊案搞了老半天都沒完成」。侯強調，只要發揮解決問題的能力，特偵組只是名稱而已。

至於同學要侯友宜肅清民進黨網軍，侯感嘆，自己從來不追求聲量，最近才發現被網軍攻擊之後，讓他聲量很高。侯表示，其實假訊息作戰充斥台灣，但他看來看去都是民進黨在假裝打假。侯舉餵藥案為例，其實只要按照司法調查，民進黨就不用造謠抹黑。侯痛批，假訊息必須要被唾棄，而執政的民進黨有責任處理，一定不要放過假訊息。侯也說，他一定尊重言論自由，如果用假訊息在人民傷口上撒鹽，「我一定不放過。」