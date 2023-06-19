槓上蔡英文「四個堅持」　侯友宜自稱是第1個到中國的「公安」

▲侯友宜台大演說。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（19）日晚間將赴由亞太青年協會、台大政治系所舉辦的台大「校園總統馬拉松」座談會，被問到對於兩岸的看法，侯友宜表示，總統蔡英文曾說四個堅持，那自己也要說四個堅持，「中華民國憲法、民主自由、人民福祉、兩岸和平」，蔡英文不敢說，「我敢說，兩岸和平才是關鍵點，要創造兩岸和平穩定！」，並表示自己是1993年第1個到中國去的「公安」（應為警察）。

侯友宜指出，對中華民國來說，維護國家利益超過一切，美國是同盟好友，深化民主自由，讓台海更和平穩定，台灣總統選舉裡面，自己一定按照中華民國憲法，讓兩岸穩定下來，一定是從對話交流去做，中華民國憲法是基本架構，不隨著時代改變，所有都要在這底下做與大陸的往來，兩岸打擊犯罪、司法互助。

至於總統蔡英文2021年的雙十節講話中提出的兩岸外交主張，包括「永遠堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」、「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」，侯友宜提出了不同看法，侯表示，憲法與兩岸關係條例可以解決所有問題。4個堅持「中華民國憲法、民主自由、人民福祉、兩岸和平，蔡英文不敢說的我敢說！」兩岸和平才是關鍵點，要創造兩岸和平穩定。