快訊／見面了！　習近平在人民大會堂會見布林肯

▲習近平在人民大會堂會見布林肯。（圖／翻攝央視）

任以芳／綜合報導

最新消息指出，大陸官媒《央視》稍早報導稱，中國國家主席習近平今（19）日在人民大會堂會見美國國務卿布林肯。目前中美關係緊張，分析指出，布林肯此行主要為美國總統拜登鋪路，預計在在G20峰會或APEC峰安排習近平與拜登單獨舉行會談。

根據《央視》釋出影片，習近平首先表示，「王毅主任和秦剛國務委員和您，進行長時間的會談，總體上雙方談的是坦誠深入。」

習近平說，中方是表明我們的立場，雙方同意共同落實好，我和拜登統總統在峇里島會晤時達成的共識，雙方在一些具體的問題上，也取得了近進展，達成共識，這樣很好。

習近平強調，「國與國交往，總要相互尊重，以誠相待，我也希望國務卿先生這次訪華，能夠為穩定中美關係，多發揮積極作用。」

▲ 「習布會」消息十分嚴密，會見前一小時由美方官員先公布。（組圖／路透社）

依照過往，美國國務卿訪華期間，中國國家主席一定會安排會見環節，外界也預料「習布會」機率高，但這次消息保護十分嚴密，直到雙方會見前一個多小時，先由美國國務院官員向外媒釋放「習布會」會晤消息。

布林肯是美國總統拜登(Joe Biden)就任後，訪問中國最高級別官員，也是5年以來第一位訪中的美國國務卿。回顧今年2月「氣球事件」爆發後，布林肯宣布推遲訪華，完全推翻中美元首去年11月峇厘島會面後曾宣布達成共識，兩國關係再次降到冰點。

美國前國務卿季辛吉甚至警告，「中美關係已經是站在懸崖之上。」種種跡象顯示，中美關係必須重新加裝護欄，避免因為誤判和不信任造成軍事衝突，因此布林肯2天訪華最主要任務就是改善中美緊張態勢。