汐止幼兒園案80童檢驗出爐！尿檢全數陰性 1人送質譜儀複檢

▲新北市衛生局長陳潤秋。（圖／翻攝自ETtoday直播畫面）

記者鄭佩玟／新北報導

汐止某幼兒園幼生檢測數據引起家長擔憂，日前新北市衛生局派土城醫院專業團隊入園採檢，檢驗結果今（19）日出爐：共80名幼生接受採檢，在尿液篩檢部分77人全為陰性。血液檢測16人，15人小於1.0 (μg/mL)，1人為臨界值，經家長同意將送質譜儀檢驗進一步確認，惟家長不希望引起恐慌及親師關係受損，主動要求待質譜儀檢測結果出爐後，再行對外公布相關數值。

土城醫院院長黃璟隆說明，17日派兒科專科醫師、醫檢師、社工師等5人團隊入園協助採檢，事前經教育局調查家長意願，最後有80名幼生接受採檢；其中有64人單獨驗尿，3人單獨驗血，13人同時驗血及驗尿。尿液檢驗苯二氮平及巴比妥酸鹽77人皆為陰性。血液檢測苯巴比妥16人，15人在1 (μg/mL)以下，1人為臨界值，該檢體將送質譜儀檢測做進一步確認。

黃璟隆表示，當日派兒科醫師入園評估，幼生們基本健康狀況都算穩定無異狀，除非家長觀察到幼兒的情緒、睡眠有異常表現時，再建議前往醫院由醫師診察，請家長們安心。

市府衛生局補充，針對近來對家中幼生有健康疑慮或採檢需求的家長們，新北市目前已有8家醫院提供醫療諮詢服務專線，提供醫療諮詢及就醫。