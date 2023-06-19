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嘉義聖馬醫院義賣　所得投入阿里山高山醫療獨老服務

▲▼ 聖馬爾定醫院義賣收入將用來阿里山獨老醫療 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

▲聖馬爾定醫院義賣收入將用來阿里山獨老醫療 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為永續推動關懷獨居老人服務及阿里山偏鄉醫療所需，久違的聖馬爾定醫院愛心義賣於19日展開，為期兩天，早上8點至下午2點半，於大雅院區一樓大廳熱鬧登場，義賣所得將投入社區醫療部「阿里山山地醫療基金」項目。之前由於疫情關係停辦兩年，故今年民眾的捐贈物資特別踴躍。

▲▼ 聖馬爾定醫院義賣收入將用來阿里山獨老醫療 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

社區醫療部陳汶均主任表示，院方長期關懷弱勢族群，對於社區營造與山區醫療更是不遺餘力，也榮幸獲得台北市大龍峒保安宮頒發保生醫療奉獻獎之肯定，今年再次啟動愛心義賣，期望凝聚各方愛的力量，讓閒置品可以發揮物盡其用的效益，同時也讓民眾用銅板就能做愛心，即使現在大環境不易，但關注弱勢還是可以從你我做起。

▲▼ 聖馬爾定醫院義賣收入將用來阿里山獨老醫療 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

社區醫療部羅安婕社工師指出，因為疫情關係停辦了兩年，今年決定舉辦後，來自社區民眾的募集猶如雪花般飛來，且都是一次一大批的載來醫院，除了家庭五金，還有超新的玩偶、文具玩具、生活雜貨品…等，整間辦公室都已經堆積如山，整理雖然很費勁但同仁還是充滿熱血;除了二手小物現場還有許多美食小吃可供選購 ，讓大家逛得滿意吃的開心。

▲▼ 聖馬爾定醫院義賣收入將用來阿里山獨老醫療 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

張姓民眾表示，醫院每年義賣她都會安排看診順便來挖寶，停辦兩年感覺有些失落，知道今年要舉辦特地準備好許多零錢要大花特花;現場志工們認真招呼不停歇，民眾也很積極熱絡在挑選。陳汶均主任表示，愛是不拘泥於形式，是一種態度，也是一種力量，感謝鄉親們將愛心化為實際行動，將天主的愛帶進我們心中，也散布給需要的人。
▲▼ 聖馬爾定醫院義賣收入將用來阿里山獨老醫療 。（圖／聖馬爾定醫院提供）
 

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聖馬爾定義賣阿里山獨老

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