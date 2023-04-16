南投梅子節「梅宴」席開50桌　美女議員義賣原鄉酒品捐學童

▲2023年南投梅子節重頭戲「梅宴梅艷．玩梅美食」活動在仁愛鄉互助國小登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2023年南投梅子節的重頭戲「梅宴梅艷．玩梅美食」活動，15日在仁愛鄉互助國小操場登場：被北中南各地的遊客和企業預訂一空50桌「梅特色餐」坐滿近500人，品嘗爽口美味的梅子餐點和原民風烤大豬；發起在地酒品義賣的縣議員林婷立，也代表捐贈20萬元給互助和親愛國小學童做為營養早餐基金。

昨天在互助國小薪晞原藝術團及大女人原民舞蹈團表演充滿力與美的舞蹈、出席來賓共同主持梅子節啟動儀式後，全場先進行Q梅製作體驗活動；接著梅宴開席，烹飪公會理事長潘岱儒帶領南開科大餐飲科團隊，精心製作10道帶有梅子酸甜的佳餚，讓遊客們大飽口福，南投肉燥福老板還研創提供應景的梅汁意麵，讓未預訂梅宴的遊客暖胃 。

活動中也穿插在地民意代表林亭立發起的賣酒回饋偏鄉學童活動，由發展「三酸產業」的互助新生地區衍生的酒品「香川咏」、「野梅釀」，每賣一瓶就捐出100元給酒品原料產地的互助和親愛國小學童當營養早餐基金。

林婷立指出，目前已募得20萬元，並和南投縣政府秘書柯浩然代表縣政府，一起捐贈給互助和親愛國小。