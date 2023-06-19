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南韓名醫慘遭撞死！深夜動手術回家補眠　上班遭「闖紅燈」貨車輾過

▲▼首爾峨山大學醫院胸部外科名醫朱錫中車禍喪命。（圖／翻攝自峨山醫院官網）

▲首爾峨山大學醫院胸腔外科名醫朱錫中車禍喪命。（圖／翻攝自峨山醫院官網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

首爾峨山醫院心臟血管胸腔外科教授朱錫中（주석중，音譯）是南韓胸腔外科界的權威，他曾將主動脈剝離手術的成功率提升至98%，平時住在距醫院10分鐘車程的他，只要接到醫院緊急通知，即使在半夜也會趕緊騎腳踏車上班，對患者的照顧無微不至，豈料16日卻遭疑似闖紅燈的貨車駕駛撞上而重傷不治，醫界痛失人才。

根據《中央日報》、《韓國日報》、《京鄉新聞》等眾多韓媒報導，現年62歲的朱錫中本月14日就連續進行多起手術，直到16日凌晨3時才離開手術室、回家補眠，該日下午1時他又接到醫院通知，騎著腳踏車出門上班，豈料當騎到首爾市松坡區風納洞某十字路口準備過馬路、距醫院只剩500公尺時，卻遭一輛右轉的自卸貨車疑似闖紅燈撞上。

近70歲的貨車駕駛A某依舊不知道自己撞到人、仍繼續開車，朱錫中的身體被自卸貨車後輪輾過，身受重傷、當場身亡，儘管目擊民眾緊急撥打119呼救，依舊是回天乏術。

警方表示，在右轉專用道的A某並未超速、且沒有酒後開車，至於A某則辯稱，事發當時他已經看到紅綠燈亮起右轉指示燈，並質疑朱錫中騎腳踏車時闖紅燈。不過現場目擊者卻反駁，指出A某早在右轉指示燈亮起以前就已經開車右轉，撞上騎腳踏車的朱錫中。

南韓醫界對於朱錫中遭逢車禍意外身亡的消息感到相當震撼，14至16日連續進行多場手術而無足夠休息時間的他，在最後一封傳送給妻子的手機簡訊中，為了安撫妻子的擔憂，他寫道，「患者的病況已經逐漸好轉，我心情很好，不感覺疲累。」

朱錫中將自己的一生奉獻給病患、家人，1988年從延世大學醫學院畢業後，便到延世大學塞布蘭斯醫院擔任胸腔外科的住院醫師，1998年至首爾峨山醫院擔任胸腔外科專科醫師，2020年他籌組主動脈疾病專門醫療團隊，將主動脈剝離手術的成功率提升至98%，是南韓醫界無可取代的人才，許多醫界的同事、前後輩、徒弟，甚至是曾接受過朱錫中執導手術的患者和家屬都前來弔喪。

許多患者和家屬在聽聞事故消息後，紛紛在網路論壇留言哀悼，「他不分日夜動手術，最後就這樣走了」、「他品行真的很好」、「和陰間使者死命拼搏，將患者從鬼門關前拉回來的好人」、「每次動手術都能將患者救回來，對我而言，他就如同神佛般的存在」、「朱教授讓我爸多活了15年」。

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