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福岡驚傳男子持刀闖地鐵車廂！10警出動逮人　真實身分曝

記者王佩翊／編譯

日本福岡縣警方19日下午2時左右接獲通報稱，福岡市地鐵出現不明人士持刀闖入車廂內。警方隨後在東比惠站制伏該名男子，所幸並未造成人員傷亡。由於此次事件影響，福岡市地鐵機場線與箱崎線全線一度停止營運，直到15分鐘後才重新恢復運行。

根據《西日本電視》報導，警方指出，一名正在機場線福岡機場站執勤的福岡市地鐵站務人員19日下午2時突然被乘客告知稱，車廂內有不明人士持刀。站務人員隨即通報警察，而經確認，男子搭乘的是從福岡機場出發、前往姪浜的列車，因此緊急讓該列車在福岡機場站的下一站東比惠站停車。

已在現場待命的警察當場制伏持刀男子，才結束這場驚魂。事發當時正在車廂內部的目擊民眾表示，「因為那個持刀男在3號車廂，所以有站務人員拿著防護盾牌突然衝過去，並要求我們在原地等候。」

所幸這起突發事件並未造成人員傷亡，不過受此影響，福岡市地鐵的機場線與箱崎線皆停駛了15分鐘，直到障礙排除後，才恢復運行。該起事件至少出動10名警察，而經調查，持刀男身分為廚師。

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