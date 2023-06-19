他搭飛機想開逃生門　失控怒喊「我要殺死所有人」！機上乘客嚇瘋

▲濟州航空傳出一名男乘客試圖打開逃生艙門。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓今年5月底才傳出一名搭乘韓亞航空的乘客打開緊急逃生艙門的事件，豈料該起案件經媒體廣為報導後，傳出類似的模仿犯罪。濟州航空19日一架從菲律賓宿霧飛往南韓仁川的班機上，一男性乘客疑似感到胸悶疼痛，竟異想天開意圖打開逃生門，幸好即時被空服人員和男乘客壓制，才沒有發生意外。

根據《韓聯社》、《YTN News》，航空業人士今（19）日指出，濟州航空班機編號7C2406的波音747雙引擎窄體噴射客機，從菲律賓麥克坦-宿霧國際機場飛往南韓仁川國際機場，飛機上載有180多名乘客，豈料當地時間19日凌晨1時49分，卻有一名年僅20多歲的男性乘客在機上引起騷動。

在班機起飛1個多小時後，該名男乘客持續感到胸悶，因此開始做出不合常理的舉動，空服人員將男乘客從靠近逃生門的座位移往前方靠空服員座位較近的1C座位，以便隨時監控男乘客的舉動，並和男乘客不斷對話，試圖安撫對方情緒，然而之後男乘客卻突然往逃生艙門所在的方向衝了過去，試圖打開逃生門。

此時距離飛機降落還剩下3個多小時，幸好在空服員和其他男乘客們立即上前出手壓制，將男乘客綑綁在1C座位上固定，在飛機降落仁川國際機場後，直接將男乘客交給機場警察隊。

報導指出，波音737在設計上較為嚴格，一旦飛機起飛後便無法再隨意打開逃生艙門，加上當時飛機所在的高度，由於機內、機外壓力差過大，因此男乘客無法直接成功打開逃生門。

有網友透露事發經過，表示男乘客想要打開機上逃生艙門，引來一陣騷動，最後在空服人員幫忙下，才能成功壓制住男乘客，而他也將事發影片上傳至旅遊相關網路論壇，表示男乘客事發前曾大喊，「我要把門打開，殺死所有的人」。