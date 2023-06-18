端午肉粽訂起來！台中各家星級飯店頂級粽一次看、85℃也搶市

▲台中福華老饕粽饗禮盒，內含6入經典荷葉粽。（圖／業者提供）



記者游瓊華／台中報導

再過幾天就是端午節，台中各家頂級飯店包括裕元花園酒店、長榮酒店、日月千禧、林酒店以及星享道等都推出肉粽禮盒搶市，《ETtoday東森新媒體》整理各家特色粽，讓讀者一次看。業者透露，疫情解封後，商務往來增加，也提高送禮需求，禮盒銷量成長最為明顯。除了飯店業者之外，連鎖咖啡店85℃也推出道地傳香肉粽搶市。

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▲星享道酒店的川府藤椒犇牛粽去年狂賣千個。（圖／業者提供）



星享道酒店的川府藤椒犇牛粽去年狂賣千個，今年除了延續推出川府藤椒風味搭配特選美國牛腱、牛肚、牛筋等牛三寶，軟嫩入味麻香過癮。另外還有日式風味的御品蒲燒鰻魚粽，鰻魚抹上自製的日式醬汁包入糯米中，鮮味四溢鹹甜交織，其他還包括端陽藏月相思粽、阿嬤牌蛋黃香菇鮮肉粽。

台中福華大飯店與西螺福興宮聯手出擊，推出老饕粽饗、馨饗素粽兩款端粽禮盒，老饕粽饗內含6入老饕經典荷葉粽，馨饗素粽含4入栗香金筍香椿粽和2入仙芋棗心養生粽，有鹹有甜，且購禮盒即贈西螺福興宮文武財神錢母。

▲台中長榮桂冠酒店除了經典台鮑粽、羅漢香素粽、麻油雞米糕粽，今年還有三款全新口味。（圖／長榮飯店提供）



台中長榮桂冠酒店除了經典台鮑粽、羅漢香素粽、麻油雞米糕粽，今年還有三款全新口味，分別為干貝芋香燒肉粽及榴槤甜心粽，另還有迷你款的鳳梨冰芯粽。

▲台中日月千禧酒店特選盆菜裹蒸粽，每顆重1公斤。（圖／業者提供）



台中日月千禧酒店推出4款風味粽，包括特選盆菜裹蒸粽，每顆重達1公斤，粽餡結合山珍海味，另外還有羊肚菌紹酒鮑魚粽，餡料則包括羊肚菌、鮑魚、東坡肉、干貝、花菇等頂級食材以及2款健康素粽，鹹口味的猴菇五穀養生粽和甜的紫米福圓黃金粽。

▲台中林酒店主打櫻花蝦干貝荷葉粽禮盒。（圖／業者提供）



台中林酒店主打櫻花蝦干貝荷葉粽禮盒，選用西螺長糯米，搭配東港櫻花蝦、日本珠貝、埔里鈕扣菇，以及台灣豬五花、雞腿肉，拌入主廚獨門調料，再綴以帶有酒香綿密的蛋黃，裹入荷葉內清蒸，滋味豐醇，品嚐時還帶有清雅荷葉香。

▲除了冰粽，85℃也推出道地傳香肉粽。（圖／業者提供）

連鎖咖啡店85℃今年也推出道地傳香肉粽，由國寶級師傅王振癸監製，精選台南後壁鄉的圓糯米，再搭配傳統肉粽四大天王花生、菜脯、鹹蛋黃、五花三層豬肉，還有台灣香菇，佐以蝦米拌炒入味，糯米口感Ｑ彈、香味四溢。