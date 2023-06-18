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端午連假怎麼玩？遊花蓮抽特斯拉　加碼賞鯨+戶外體驗券任你抽

▲▼花蓮「永續遊花蓮獎勵方案」活動期間來到花蓮住宿旅遊，就有機會獲得最大獎特斯拉電動汽車。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮「永續遊花蓮獎勵方案」活動期間來到花蓮住宿旅遊，就有機會獲得最大獎特斯拉電動汽車。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

端午連假即將到來，花蓮推出的「永續遊花蓮獎勵方案」正熱烈展開中，活動期間來到花蓮住宿旅遊，就有機會獲得最大獎特斯拉電動汽車。為迎接旅遊旺季，6月到11月期間，將加碼推出多重抽獎活動，首波抽獎至6月30日截止，於指定貼文完成任務，就有機會獲得賞鯨兌換券兩張，還有機會獲得更多溯溪、SUP等戶外體驗券，歡迎民眾端午連假來花蓮賞景點、抽大獎！

▲▼花蓮「永續遊花蓮獎勵方案」活動期間來到花蓮住宿旅遊，就有機會獲得最大獎特斯拉電動汽車。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

觀光處長張志翔表示，今年推出的「永續遊花蓮獎勵方案」除了將夏戀嘉年華、紅面鴨FUN暑假、花蓮縣原住民族聯合豐年節、星光音樂會、Fali Fali音樂節和太平洋溫泉季等六大活動及各項花蓮經典景點列入指定行程，更結合「花蓮絕美步道」活動精選的20條絕美步道，吸引旅遊人潮走入花蓮的自然風光，其中包含入選「台灣十大絕美步道」的太魯閣白楊步道、瓦拉米步道，以及獲得冠軍的錐麓古道，讓來到花蓮的旅客在探索花蓮山海步道美景的同時，還能參加活動，把好禮抽回家！

▲▼花蓮「永續遊花蓮獎勵方案」活動期間來到花蓮住宿旅遊，就有機會獲得最大獎特斯拉電動汽車。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲指定貼文完成任務，就有機會獲得賞鯨兌換券兩張，還有機會獲得溯溪、SUP等戶外體驗券。

「永續遊花蓮獎勵方案」活動自4月1日起至11月30日，國內自由行旅客只要在花蓮合法旅宿業住宿，並前往本活動任三項指定旅遊點，至活動網站登錄即可參加抽獎，就有機會把特斯拉電動汽車帶回家。而在6月到11月期間，持續關注花蓮觀光粉絲團FB，會有陸續安排的加碼抽獎活動，獎品品項包括賞鯨兌換券以及多項戶外體驗兌換券等多重好禮。

▲▼花蓮「永續遊花蓮獎勵方案」活動期間來到花蓮住宿旅遊，就有機會獲得最大獎特斯拉電動汽車。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

首波抽獎活動至6月30日截止，即刻前往花蓮觀光粉絲團FB指定貼文，完成分享、打卡、按讚等指定任務，就有機會獲得鯨世界賞鯨兌換券兩張！抓緊機會，呼朋引伴體驗搭船乘風破浪追鯨遊！

活動詳情請見花蓮觀光粉絲團FB：（https://www.facebook.com/hltour/）以及「永續遊花蓮獎勵方案」活動網站：（https://trip.hl.gov.tw/）。
 

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