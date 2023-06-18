媽媽議員爭取偏鄉國小藝文資源　產科醫生捐贈樂器助音樂夢

▲產科醫生捐贈樂器助偏鄉學子音樂夢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「不好意思我們有點遲到了！」趕在暑假來臨前台北的產科醫師林思宏圓夢送愛的腳步來到原鄉的國小。在去年「財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會」接到台東縣議員張全馨嵐的反應，指出海端鄉內有小學推動藝文學習卻面臨資源缺乏的情況。由於全年度的圓夢計劃皆已經排定，基金會只能回覆儘速協助終於順利達成。

今年在經過再次確認需求後，基金會立即著手進行相關的採購並趕在暑假前送達此次圓夢校園海端鄉「廣原國小」，希望小朋友想要的樂器能夠陪伴漫長假期。看著音樂學習教室裡擺滿了紙盒，而裡頭裝著包括小提琴、型號尺寸不同的吉他和爵士鼓等樂器；協助向基金會爭取樂器的張全馨嵐議員也陪同師生一起開心進行「開箱」，張全馨嵐也代表林思宏送上「關山米乖乖」藉此鼓勵小朋友們認真學習。

張全馨嵐分享自己是個「四寶媽」，孩子們也有在學習音樂；張全馨嵐表示，海端鄉是布農族群居多的原鄉，布農族「八部合音」、「報戰功」等部落美聲享譽海內外，音樂的基因在孩子們身上發揮的淋漓盡致。學校也想讓孩子們有不同的音樂接觸面向，聘請專業師資來教小提琴、吉他等西方音樂。小朋友開心之餘拿到新樂器，並充當小老師教張全馨嵐拉起Do、Re、Mi、Fa、Sol的，雙方約定有機會還要再來合奏。

廣原國小賴惠萍老師表示，小提琴的課程是兩年前就開始商請池上女婿朱秐老師來授課，每週一次每次兩小時的練習時間；現有的小提琴是早期由善心人士所提供的二手琴，而年代有些久遠有的出現走音、有的部分琴身已損壞無法使用，「東拼西湊」刻苦情形下讓學童在練習時使用，很高興這次獲得林思宏醫師的大愛成功補齊15把嶄新的小提琴，而原先小提琴將給小朋友帶回家練習用。

林思宏表示，自己的求學和服兵役都在花蓮對東部很有感情，尤其深知花東許多資源的不足；四十歲時成立慈善基金會就是希望能募集更多志同道合的力量來幫助需要的人，很開心有機會能陪伴廣原的孩子們在音樂學習的道路，也和小朋友約定明年三月有機會來場音樂快樂分享活動。