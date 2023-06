街頭撿屍實錄！男大生把醉女「一路扛回家」　惡狼竟是外國學霸

▲男大生撿屍女子的身影被監視器拍下。(圖/翻攝皇家檢控署)



記者吳美依/編譯

英國威爾斯首府卡地夫(Cardiff)一名女子酒後遭陌生人性侵,她被對方扛回家的「撿屍」過程也被沿途監視器拍下。根據調查結果,惡狼是20歲男大生維卡爾(Preet Vikal),他來自印度德里,在學校成績優異,甚至拿到一筆豐厚獎學金,才會來到英國留學,未料犯下可惡犯行。

BBC等外媒報導,去年6月3日凌晨4時左右,維卡爾被拍到扛著受害者穿越卡地夫市中心,回到位於北路(North Road)的公寓,犯案前還把女子癱軟在床上的照片傳給友人炫耀。

Indian student Preet Vikal who was captured on CCTV carrying a woman home to rape her has been sentenced, BBC reported.



The footage showed Preet Vikal carrying the "intoxicated" woman in his arms and across his shoulders through Cardiff city centre. The 20-year-old admitted rape… pic.twitter.com/llAdxWkAw0