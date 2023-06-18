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街頭撿屍實錄！男大生把醉女「一路扛回家」　惡狼竟是外國學霸

▲▼印度裔男大生撿屍女子。（圖／翻攝皇家檢控署、南威爾斯警察局）

▲男大生撿屍女子的身影被監視器拍下。（圖／翻攝皇家檢控署）

記者吳美依／編譯

英國威爾斯首府卡地夫（Cardiff）一名女子酒後遭陌生人性侵，她被對方扛回家的「撿屍」過程也被沿途監視器拍下。根據調查結果，惡狼是20歲男大生維卡爾（Preet Vikal），他來自印度德里，在學校成績優異，甚至拿到一筆豐厚獎學金，才會來到英國留學，未料犯下可惡犯行。

BBC等外媒報導，去年6月3日凌晨4時左右，維卡爾被拍到扛著受害者穿越卡地夫市中心，回到位於北路（North Road）的公寓，犯案前還把女子癱軟在床上的照片傳給友人炫耀。

檢察官科布（Matthew Cobbe）表示，受害者當晚「醉得無可救藥」，對於性侵過程沒有印象，只隱約記得和友人一起喝酒，醒來後卻全裸躺在陌生人床上，事後看見被流出的床照，更害怕到全身發抖、夜不成眠，至今仍不願在晚上外出，並且充滿罪惡感。他指出，受害者與嫌犯並不相識，而且顯然醉到無法同意發生性關係。

被告辯護律師斯威特（Louise Sweet）堅稱，這起事件只是「2個喝到爛醉的年輕人的偶遇」，並以維卡爾在拘留期間被霸凌為由，希望法官從輕量刑。

▲▼印度裔男大生撿屍女子。（圖／翻攝皇家檢控署、南威爾斯警察局）

▲維卡爾拿到獎學金到英國留學，卻犯下性侵罪行。（圖／南威爾斯警察局）

維卡爾起初否認性侵，直到審判當天才認罪，並透過律師向受害者表達歉意，稱自己過去幾個月深刻反省，「言語無法彌補我造成的傷害，但希望我的道歉可以成為療癒和原諒的第一步。」不過，他仍被判處6年9個月有期徒刑，其中2/3刑期必須在獄中服刑，1/3可望假釋。

承辦警官伍德蘭德（Nick Woodland）表示，「此類陌生人攻擊在卡地夫是極度不常見的，但在卡維爾的案例中，我們遇到的是一個危險的人物。他對一個喝醉、脆弱並和友人走散的年輕女性占便宜。」

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