街頭撿屍實錄！男大生把醉女「一路扛回家」　惡狼竟是外國學霸

▲男大生撿屍女子的身影被監視器拍下。（圖／翻攝皇家檢控署）



記者吳美依／編譯

英國威爾斯首府卡地夫（Cardiff）一名女子酒後遭陌生人性侵，她被對方扛回家的「撿屍」過程也被沿途監視器拍下。根據調查結果，惡狼是20歲男大生維卡爾（Preet Vikal），他來自印度德里，在學校成績優異，甚至拿到一筆豐厚獎學金，才會來到英國留學，未料犯下可惡犯行。

BBC等外媒報導，去年6月3日凌晨4時左右，維卡爾被拍到扛著受害者穿越卡地夫市中心，回到位於北路（North Road）的公寓，犯案前還把女子癱軟在床上的照片傳給友人炫耀。

Indian student Preet Vikal who was captured on CCTV carrying a woman home to rape her has been sentenced, BBC reported.



The footage showed Preet Vikal carrying the "intoxicated" woman in his arms and across his shoulders through Cardiff city centre. The 20-year-old admitted rape… pic.twitter.com/llAdxWkAw0 — IndiaToday (@IndiaToday) June 18, 2023

檢察官科布（Matthew Cobbe）表示，受害者當晚「醉得無可救藥」，對於性侵過程沒有印象，只隱約記得和友人一起喝酒，醒來後卻全裸躺在陌生人床上，事後看見被流出的床照，更害怕到全身發抖、夜不成眠，至今仍不願在晚上外出，並且充滿罪惡感。他指出，受害者與嫌犯並不相識，而且顯然醉到無法同意發生性關係。

被告辯護律師斯威特（Louise Sweet）堅稱，這起事件只是「2個喝到爛醉的年輕人的偶遇」，並以維卡爾在拘留期間被霸凌為由，希望法官從輕量刑。

▲維卡爾拿到獎學金到英國留學，卻犯下性侵罪行。（圖／南威爾斯警察局）



維卡爾起初否認性侵，直到審判當天才認罪，並透過律師向受害者表達歉意，稱自己過去幾個月深刻反省，「言語無法彌補我造成的傷害，但希望我的道歉可以成為療癒和原諒的第一步。」不過，他仍被判處6年9個月有期徒刑，其中2/3刑期必須在獄中服刑，1/3可望假釋。

承辦警官伍德蘭德（Nick Woodland）表示，「此類陌生人攻擊在卡地夫是極度不常見的，但在卡維爾的案例中，我們遇到的是一個危險的人物。他對一個喝醉、脆弱並和友人走散的年輕女性占便宜。」