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企業菁英齊聚堂　「文化與世代傳承論壇」獲迴響

▲由台南市文化局與曾子南文化基金會聯合主辦、台南市中小企業榮譽指導員協進會承辦之「2023文化與世代傳承論壇」，17日上午在台江文化中心盛大登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲由台南市文化局與曾子南文化基金會聯合主辦、台南市中小企業榮譽指導員協進會承辦之「2023文化與世代傳承論壇」，17日上午在台江文化中心盛大登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由台南市文化局與曾子南文化基金會聯合主辦、台南市中小企業榮譽指導員協進會承辦之「2023文化與世代傳承論壇」，17日上午在台江文化中心盛大登場，邀請東台精機公司副總經理嚴璐及鳳記國際機械董事長魏燦文，分享世代傳承經營管理實務，可謂企業界盛事，參加人員總計3百餘人，會場爆滿場面十分熱絡。

▲由台南市文化局與曾子南文化基金會聯合主辦、台南市中小企業榮譽指導員協進會承辦之「2023文化與世代傳承論壇」，17日上午在台江文化中心盛大登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

論壇一開始由台南市文化局局長謝仕淵局長致詞，他提到台南的文化發展，企業家們從日治時期迄今的支持與推動，一直是文化不斷創新進步的動力，他也期待企業家們的精神，能帶給文化界更多啟發。接著再由曾子南文化基金會曾王君董事長介紹基金會之宗旨及使命並介紹2位與談人的背景。

論壇邀請企業傑出人士對談，第一位是東台精機副總兼發言人嚴璐，其畢業於美國西北大學整合行銷碩士和日本慶應大學，目前也是台灣工具機零組件公會「一粒米」女性經理人的會長，以女性為工具機輸入智慧和溫柔的力量，暢談接棒轉型經驗。另一位邀請在地的鳳記國際機械董事長魏燦文帶來「永康的傳奇故事」，以第一代經營者的角度，分享他的事業成功歷程。

論壇的最後綜合討論，由文化局台江文化中心專員呂松穎主持，從文化與企業的關聯，與魏燦文董事長、嚴璐副總經理共同對談，從「數位轉型與文化」、「文化與工業的可能性」、「企業文化的形塑」及「給未來企業家的備忘錄」等四大議題，勉勵未來下一代的企業家，能夠求新求變，勇於接受挑戰。安南區長魏文貴親自蒞臨致詞，謝謝所有講師，除了宣導登革熱，並介紹「台南400年」安南區的精華活動。

▲由台南市文化局與曾子南文化基金會聯合主辦、台南市中小企業榮譽指導員協進會承辦之「2023文化與世代傳承論壇」，17日上午在台江文化中心盛大登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次論壇所邀請講者皆是具有實務經驗的企業家，除分享與探討世代傳承的圭臬外，亦從文化的層面探討對世代傳承的影響，呈現各界殷切關注的家庭社會與企業組織的思想、行為及文化，對世代傳承的影響力。誠如曾子南文化基金會董事長曾王君在會中表示，企業文化、價值、家風需要傳承，傳承是飲水思源，傳承也是新生命新意義的再造。

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