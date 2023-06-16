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嘉藥攜手產官學辦論壇　共推ESG永續思維

▲嘉南藥理大學，聯合台南市政府等單位，辦理「2023永續思維下的數位轉型-中小企業運用AI結合淨零碳排」論壇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學，聯合台南市政府等單位，辦理「2023永續思維下的數位轉型-中小企業運用AI結合淨零碳排」論壇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學16日與台南市政府、台南市工商發展投資策進會、台南市中小企業服務中心及台南市中小企業榮譽指導員協進會等在地產業與協會，聯合辦理「2023永續思維下的數位轉型-中小企業運用AI結合淨零碳排」論壇。

▲嘉南藥理大學，聯合台南市政府等單位，辦理「2023永續思維下的數位轉型-中小企業運用AI結合淨零碳排」論壇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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會中邀請台南市副市長趙卿惠、經濟部中小企業處何晉滄處長、經濟部南區聯合服務中心林進添主任等貴賓參與，共同探討中小企業如何結合AI技術落實淨零碳排。

本次活動由台南市各大協會共同主辦，行政院、教育部、經濟部中小企業處與臺南市政府指導，會中特別邀請到經濟部中小企業處何晉滄處長、人工智能股份有限公司張榮貴董事長、台灣永續能源研究基金會周麗芳秘書長共同分享「探討淨零碳排之政府永續推動策略」及「標竿產業場域實證經驗」，未來也將透過AI人工智慧著重軟體、演算技術的特性，有效落實淨零碳排、永續發展的目標。

▲嘉南藥理大學，聯合台南市政府等單位，辦理「2023永續思維下的數位轉型-中小企業運用AI結合淨零碳排」論壇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

依據Net zero tracker統計，宣示淨零排放國家已超過130多個國家，128個國家宣示2050年達成淨零碳排，隨著各大品牌商、中心大廠紛紛開始要求供應商提供碳排放數據，中小型企業也需開始學習及跟進，響應能源和資源端的減碳措施，期盼能藉由此次活動帶動中央與地方協同合作以及產官學間相互支援整合，串聯北中南企業資源，促進未來協力合作淨零碳排之推動，共同增進區域蓬勃發展。

▲嘉南藥理大學，聯合台南市政府等單位，辦理「2023永續思維下的數位轉型-中小企業運用AI結合淨零碳排」論壇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

代理校長張翊峰表示，嘉藥長期關注及響應環境永續發展，並攜手社團法人台灣產學研合作發展策進會邀集北、中、南技專校院及國內外知名產業共同成立「ESG永續發展產學研合作平台」，以協助台灣企業盡速調整企業體質、創造永續發展價值，希望藉由本次活動與台南市政府、產業及各台南市公協會等單位合作交流，共同來關懷淨零永續發展，為在地產業進一份心力。

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