他請正妹吃無菜單料理！隔天1動作被封鎖了　網嘆：活該

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人想要擴大交友圈會使用交友軟體，但小心不要被騙！一名網友透露，最近在交友軟體上認識了一位「拜金女」，他先是請了對方吃一頓無菜單料理，接著去逛街時也幫忙代墊，之後約好隔天再一起出來吃晚餐，結果女方卻完全沒有回應，之後因為他打了一通電話還直接被封鎖，覺得超級傻眼！

原PO在Dcard發文表示，最近因為剛分手，於是去下載了交友軟體，很快就認識到一名女孩，打算約出來吃飯聊天，對方也同意了。2人到了信義區小聊一下後，就一起去吃宵夜，女方挑了一間無菜單料理，「兩個人簡易吃幾道1500元，我覺得第一次見面男生付錢無妨」。

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他們吃飽之後一起逛了唐吉訶德，女方買了隱形眼鏡、潤髮乳、保養品、面膜等，但因為沒有會員，請他代墊付錢。之後女子又說，因為最近剛換卡沒辦法轉帳，打算下次再請客吃飯，於是2人約在隔天一起吃晚餐。

未料隔天女子訊息越回越慢，原PO從晚上7點等到9點，想打了一通電話關心，女方也沒接，「可是5分鐘前有看我的IG限動」。更扯的是，過了10分鐘之後，女子突然傳了一句，「你打電話給我，讓我壓力很大」，隨後他就被封鎖了，不禁直呼「第一次遇到台北拜金女，嚇到吃手手」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）



文章曝光後，網友們紛紛表示「建議AA，畢竟不知道還能有繼續認識下去的機會，一律分清楚一點」、「下次眼光請加油，然後要AA」、「同一天被同一個人宰了兩次…當花錢消災吧」、「吃飯要人請就算了，後面買自己的東西，叫男生先幫忙付之後要還，之後就封鎖，這樣可以告了吧？」「居然有這種人，為什麼不自己付錢啊⋯是不是爸媽沒教」。

也有人指出，「我約會從來不幫女生付的，你第一次就裝闊出一餐1500元的，被拜金女盯上也是剛好」、「原本想說點什麼還是算了，只能跟原PO說什麼等級打什麼怪，越級打怪下場都不太好」、「從吃飯到唐吉訶德要你結帳，感覺就超怪的，你還傻傻上當，這一看就是要來騙錢的」、「從很多地方都看得出來這女生有問題啦，你都沒發現，活該」。