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不讓孩吃飯配電視！老師1句話「全班孤立他」　網友卻不挺家長

▲▼亞洲小學生、教室。（示意圖／免費圖庫Pixabay） 

▲孩子被同學孤立。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

吃飯時可以邊看電視嗎？一名家長發文表示，他因為覺得小學一年級的孩子不該在中午吃飯時間邊看電視，所以便和老師討論了一番，不料「現在孩子天天被孤立」，讓他不知道該如何是好。貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在「爆料公社App」上發文拋問，大家覺得小學一年級的孩子在學校中午時間「邊吃飯邊看電視」，是適當的行為嗎？他因為覺得不妥當，於是便找老師討論了一番，不料對方卻當著全班的面說，「因為他（孩子）吃太慢，家長不高興，大家以後都不准看電視！」

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或許是因為老師說的這席話，原PO表示，孩子現在被其他同學孤立了，「大家有什麼建議的嗎？」

貼文被轉貼至臉書粉專「爆料公社」後引起討論，不過多數網友都留言表示，「午餐時間可以看電視很幸福了」、「孩子上學就讓他適應團體生活吧」、「輕鬆一下而已吧？這位媽媽也太緊張了」、「入境隨俗也是學習的一環」、「老師好辛苦」、「不要你特立獨行，就要所有人配合你」。

另也有網友認為，「老師這樣說真的蠻白目的」、「一年級吃飯看電視應該沒辦法好好吃飯吧」、「團體生活就是要合群沒錯，但老師處理的方式很糟糕欸」、「教育立場，確實不應該直接說出是哪位學生的家長，也不應該直接禁止，可以用班會方式表決，同時機會教育」。

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