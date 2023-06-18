陳明通稱會繼續替林智堅平反　王鴻薇怒批：台大應該悔不當初

▲陳明通安全退休，仍堅稱林智堅論文案是「世紀大冤案」，會繼續努力平反。（合成圖／記者黃哲民、屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

前國安局長陳明通涉學生論文指導不周，台大教評會審理後認定情節未達解聘程度，並給予3項懲處，陳明通則回應，對於教評會的決議他深感欣慰，稱前新竹市長林智堅的論文案是「世紀大冤案」，會繼續努力平反。對此，國民黨立委王鴻薇18日就在臉書痛批，「台大最應該檢討的，就是給你這種人退休，讓你在外面繼續傷害台大，真的是悔不當初。」

王鴻薇痛批，陳明通果然繼續囂張跋扈，在台大讓他順利退休後，立刻就幫林智堅護航，繼續聲稱是「世紀大冤案」，還聲稱會繼續幫林智堅平反，無疑是公然的對社會大眾、台大校方再一次的傷害。她指出，陳明通退休伴隨著3項懲處，其中明擺著告訴大家，行政院副院長鄭文燦、林智堅就是抄襲，「你自己都沒辦法平反自己了，還要冤什麼案？『世紀大抄襲』要拗成『世紀大冤案』這就是陳明通的學術涵養？這就是台大退休的教授水準？」

王鴻薇再大批，陳明通就是待罪之身不名譽退休，還敢對社會大眾叫囂，質疑台大的判決，「台大最應該檢討的，就是給你這種人退休，對你的婦人之仁、包庇退休結果讓你在外面繼續傷害校譽傷害台大，真的是悔不當初！」