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快訊／盼接林飛帆選區！　陳怡君表態「願背水一戰」正面對決王鴻薇

▲▼ 蔣萬安市政總質詢-陳怡君。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨台北市議員陳怡君。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨前副祕書長林飛帆遭控性騷擾案吃案，儘管黨中央調查結果認定並無處理不當，他仍宣布退出台北市第三選區（中山北松山）立委選舉。民進黨台北市議員陳怡君15日喊話，如果黨內人選未決定，自己願意承擔、背水一戰，挑戰現任立委王鴻薇。

陳怡君15日表示，林飛帆在2020總統立委大選期間，臨危受命，擔任中央黨部副秘書長，在民進黨最凶險的時刻，無畏逆風勇敢承擔，與黨同進退，足堪典範；而在黨內性騷擾案當中，中央黨部在最高標準的嚴明徹查之下，公布偵查結果，林飛帆在任職副秘書長期間，處理並無不當，且無違黨規，終歸還予林飛帆清白。

陳怡君指出，林飛帆的退選，是以最高的標準、最嚴苛的標竿，為台灣的政黨政治作表率，而王鴻薇高聲撻伐林飛帆之餘，卻對國民黨的陳雪生性騷案，以荒誕邏輯的雙標，語焉不詳漫天鬼扯，「如果民進黨人選未決，我陳怡君，願意承擔，與王鴻薇正面對決背水一戰！」

陳怡君提及，自己長期關注居住正義、社會住宅、校園安全、社會問題，「我一路走來從不畏懼，一生一心只求公平正義，我們還有很大空間可以努力，而基層就是我的導師，施政不能關起門來閉門造車，我與基層站在一起，為台灣的未來不分你我，奮力前進！」

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