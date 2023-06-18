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遭控誘導女學生發展私人感情　李明璁道歉「辭去所有教職」接受調查

▲▼前教師李明璁疑涉性平事件 台大社會系。（圖／翻攝自李明璁臉書）

▲前台大社會系助理教授李明璁涉性平事件。（圖／翻攝自李明璁臉書）

記者楊惠琪／台北報導

台大社會系前助理教授、節目主持人李明璁遭控誘導女學生發展私人感情，而且被害人不只一人。李明聰今（18日）在臉書回應，對因感情關係處理不當而受傷的朋友，感到抱歉，但強調無利用教職或任何工作權勢，發展不平等的關係，將辭去目前所有教職且未來將不再任教，並願意配合一切性平相關調查。

一名女學生在網路發起「李明璁受害事件募集」，指李明璁涉嫌誘導女學生發展私人感情，陳述自身經歷並附上電子信箱，希望有更多被害人提供證詞，在網路引發討論。台大社會系昨晚發布聲明，已依法通報性平會處理。相關人士如需協助，可向台大性平會申訴或提出調查申請，社會系將盡一切努力提供支持和協助。

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李明璁稍早在臉書發文，對於因我感情關係處理不當而受傷的朋友，十多年來我一直感到抱歉，也一直抱著悔改之心警惕活著。如今再次悔過雖仍難彌補過去的傷害，但願公開致歉與大眾公評，能稍寬慰傷者之痛。

李明璁說，自己無利用教職或任何工作權勢，發展不平等的關係，亦不曾對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為。基於深切反省也回應大眾疑慮，會辭去目前所有教職且未來將不再任教。也願意配合一切性平相關調查。最後也對於長年支持與信任自己的朋友，同樣致歉。

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