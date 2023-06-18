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餵藥案延燒！她拋別忽略幼師感受　張善政親回：不會讓他們受委屈

▲▼ 基北北桃公共運輸定期票啟動記者會-張善政 。（圖／記者黃克翔攝）

▲桃園市長張善政。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

新北市幼兒園餵藥案延燒，引發全台關注，桃園市長張善政則宣布針對設籍桃園的六歲以下孩童提供免費檢驗，對此，有網友在張善政文下留言，希望市長在保護幼兒的同時，不要忽略幼兒園老師的感受。沒想到，張善政也隨即回覆，幼兒安全成長以及讓幼教幼托人員有尊嚴，這兩者同樣重要，「不會讓守法、盡心照顧孩子們的幼師受委屈！」

張善政15日在臉書表示，近期幼兒園疑似餵食幼童管制藥物的事件震驚社會，讓許多爸媽相當憂心，雖然不是發生在桃園，但為了以防萬一，教育局已在最快時間內派員到該連鎖體系的幼兒園稽查，所幸目前沒有發現違法餵藥的情形。

此文一出受到多數網友肯定，但也有網友在文下留言提到，「希望，桃園市長在保護幼兒的同時，不要忽略幼兒園老師的感受。雖然，老師們人數不多，但他們的聲音也應該被聽見，這樣全面檢驗，等於不信任全部的幼兒園教師，是否妥當？有否更好的做法？」

對此，張善政本尊也在底下回應網友的疑慮，他強調，幼兒安全成長，以及讓幼教幼托人員有尊嚴，這兩者同樣重要，事實上，唯有幼托幼教人員能夠受到尊重，才能讓老師們安心工作，照顧好孩子們。

張善政指出，現在社會上出現有可能傷害孩子的幼兒園，家長們會擔心，他想為人父母者，應該都能同理，但他們不能讓這種擔心演變成對幼托幼教體系的不信任，這對絕大多數關愛孩子、盡心照顧的從業人員，並不合理；他們的想法是，與其讓家長們擔心、揣測，甚至讓有心人士藉機製造惡意的流言、耳語傷害幼托幼教體系，不如由市政府提供有公信力的管道來消除家長的疑慮。

因此，張善政表示，提出公費篩檢管制藥物的初衷是，除了讓家長安心，也希望幼教人員不必受外界質疑，甚至被流言傷害，如果家長有任何疑慮，可以直接帶孩子赴醫院檢驗，需要的時候，也會使用質譜儀檢測，一定會確保檢驗的過程符合科學。

「我相信，這樣的過程，如果有查出害群之馬，我們也能很快的鎖定目標，保護孩子，不讓個別案例損害整個體系的聲譽」，張善政提到，如果最後，在桃園檢驗的孩子們都沒有驗出負面的結果，他們也能還辛苦的幼師們一個公道，惡意的攻訐也自然會消失。這就是推出公費篩檢政策的立意。

張善政最後強調，「我能夠體會家長們的憂心，也對絕大多數認真投入的幼托幼教人員，近期遭受的壓力與徬徨感同身受。我們支持幼教幼托人員，絕對毋枉毋縱，不會讓守法、盡心照顧孩子們的幼師受委屈！」

對此回覆，該名網友驚訝表示，謝謝市長的重視，自己只是一名家長非幼兒園老師，但她願意相信多數幼兒園老師的專業，他們真的應該得到尊重，家長們應該更理性看待這些事情，有提到關於檢驗的問題，也相信市府有專業的團隊，但是能看看不同的看法，也能多一分思考。

▲▼張善政回應網友留言。（圖／翻攝自張善政臉書）

▲張善政回應網友留言。（圖／翻攝自張善政臉書）

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關鍵字：

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