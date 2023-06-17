6歲童爬牆遭保全「狂踹30分鐘」！母見瘀青怒告　影片曝光引戰

記者柯振中／綜合報導

河南省鄭州市近日發生保全毆打幼童的事件，一名幼童想要爬牆進入幼兒園當中，保全人員發現後上前控制，過程中試圖將孩子絆倒，氣得媽媽報警提告。而案發的影片曝光後，也瞬間引起了熱烈討論。

綜合陸媒報導，李姓女子近日指控，6歲的兒子12日放學後在玩球，期間不小心把球丟進了幼兒園裡，於是打算進入撿球。

不當時保全予以拒絕，兒子於是爬牆進入撿球，沒想到保全人員發現後，用雙手抓住了兒子，期間甚至還不斷踢擊兒子的腿部，試圖將人絆倒，還不斷出手毆打，時間長達半個小時，導致兒子腿部受傷、瘀青，內心也留下了創傷。

▲保全人員攻擊爬牆進來的幼童，影片曝光引起論戰。（圖／翻攝微博）



李女還指控，當時有多名幼兒園教師經過，但都沒有上前制止，報案後保全人員已被拘留，但時至今日園方仍未給出說法。

而保全人員控制小孩的影片曝光後，瞬間引起熱烈討論，有些家長留言譴責，「告他，這種人不能在孩子的地方上班，太恐怖了」、「這他X什麼保安」、「在我村子裡，這個保安會被打得很慘。」

不過，大多數網友則認為，「這孩子氣勢很足，要是大點能把保安打趴下」、「仔細看看，這孩子不是省油的燈，保全只是想控制住他」、「這孩子太皮了，一直踢保安，沒看出保安有惡意」、「保安做得對，孩子以後爬其他地方更危險。」

目前涉案的保全人員已被警方逮捕，至於詳細案件經過為何，仍待進一步釐清。