　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上班日就身心俱疲！職場常見6大地雷難題　不要花時間去批評別人

文／Workworks職場人

每天不想上班卻又不敢離職？做了喜歡的工作卻被折磨到身心都生病了？本篇將分享《職場會傷人：本該施展抱負的職場，為何讓人身心俱疲？》書籍，將帶領職場人們探討職場上究竟有哪些常見的「難題地雷」呢！

職場常見難題

1.工作全力以赴，為何功勞都不是我的？

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒有功勞也有苦勞呀！職場上難免會遇到工作待遇不公的時候，換個方式思考我們很容易被顯著的外在收穫所吸引，譬如「獎金、績效、評價、分數」，普遍職場上這些功勞的掠取者多數是主管，不過就算功勞不歸於你，在每次看似做白工的過程當中，職場人們也在主管心中建立了不可取代的依賴感，作者於書中建議大家「經歷是靠時間增加的數字，只有經驗才是未來成長的爆發力」！

2.同事愛搞小圈圈，讓人無法好好工作

同事愛搞小團體超困擾！只要公司有小團體出現後，不僅辦公室的氣氛容易出現勾心鬥角、猜忌等情況，更容易引發辦公室的派系鬥爭，其實小團體在我們學生時期早已存在，社會上的小團體相對要小心，面對眼前愛搞小圈圈的環境，職場人們唯一能做的就是不要跳進攪和，以免成為了箭靶而不自知。

3.主管常打槍我想法，難道我只要聽話照做就好？

提案總是被打槍？職場人們曾經有過提案時被上層主管拒絕的經驗嗎？其實創意想法被打槍並不是件壞事，職場人們可從中分析自己提出的想法是基於解決個人問題還是提升公司價值？作者在書中分享著主管需要的是完整性的客觀建議、一個經過審慎分析力與弊、擁有初步行動計畫的方針，因此「點子被主管打槍不可怕，怕的是我們打槍了自己」，千萬不要因為碰壁而阻礙我們在職場上各種突破的可能性！

4.大小主管的指令不同，到底要聽誰的？

選錯邊容易被罵！職場常見第四種難題為「大小主管的指令不同」，假設員工有兩個老闆（大小主管），不但無法準確執行，反而讓員工更為困惑，常見情況像是不知道要向誰回報工作情況及進度，甚至偶爾選錯邊還會被罵。

職場上最美好的情況是直線性的回報管理機制，但現實中的組織架構中，暗藏著錯綜複雜的職場暗黑哲學，編輯建議倘若職場人們與兩位主管溝通回報時，必須保持「中立角度」傳遞資訊，讓兩位主管進行溝通，即便他們可能會產生爭端，也不要自動加入這場戰局！

5.資深員工管不動，帶不了人要怎麼做事？

現今職場上已經不是「戲棚下站久就是你的」的年代！越來越多企業願意屏除年資與年紀的考量，提拔有能力的年輕在職人，作者在書中分享，建議職場人面對資深部屬時，從對談態度開始調整，建立起「資深」是一種榮譽勳章的感覺，畢竟建立良好的人際關係不僅能夠讓工作環境更為正向，也能提升員工們的工作效率！

6.虛偽複雜的人際關係，比工作更難處理

一般人不會花時間去批評比自己差的人，只有自認匱乏者才會批評既得利益者，職場環境上難免會遇到虛偽複雜的人際關係，其實世界上沒有人能夠完全不被批評或刁難，職場的人際關係也是，唯獨能做的就是心態轉變，我們可以活在受害著的角色中不斷灑鹽，也能選擇在淬煉中成長，培養自己成為工作強者！

職場上複雜的不是工作，而是人與人之間的相處！以上為「職場常見6大常見難題」，職場人們有針對哪一點特別有感嗎？歡迎跟編輯分享唷。

【延伸閱讀】

神準職場心理測驗「你是哪種辦公女子」？5題分析職場性格＋適合的產業類型

2023下半年12生肖職場運勢大揭密！屬兔容易升官提拔、「這生肖」需防爛桃花！

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
宥勝「靈修後」突告白！　蕾媽升格情人早知道：我不是他的菜
快訊／楊丞琳唱《烏梅子醬》了！嬌羞放閃李榮浩❤️
女地勤被吸進「飛機引擎」慘死
休旅車高速撞上左轉轎車！駕駛下車「痛扁他一頓」再肇逃
俊昊、潤娥CP失效？《王之國》才播1集滑鐵盧　韓網狠批
快訊／悍將換投「兄弟對決」再度錯過...全場球迷噓爆
男歌手搭飛機「艙門突彈開」　恐怖畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上班日就身心俱疲！職場常見6大地雷難題　不要花時間去批評別人

端午肉粽訂起來！台中各家星級飯店頂級粽一次看、85℃也搶市

宥勝3月時驚喜「送老婆出國12天」　還挑主夫擔！一翻車網傻了

放假前少雨又熱！端午連假「鋒面南壓水氣增」　午後雷雨範圍擴大

宥勝妻曾喊「後悔嫁給他」誘惑多！　選妻原因被翻出：願意縱容我

快訊／大雷雨續轟3縣市！慎防雷擊、劇烈降雨　示警區域出爐

世新數媒培育創意設計人才　遊戲作品獲「2023放視大賞」優選

家長團體籲：分科測驗加考國英　教育部擬3方案「但推行有困難」

我的孩子該驗質譜儀嗎？台大醫聯名給建議：資源應留給「這族群」

蕾菈強吻統神「拉風的臉龐」讓她意亂情迷！網見道歉文3句更火大

許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋

楊昇達遭「又摔又折」全程無表情XD　跌天堂路也沒叫..猛奪「淡定冠軍」

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

男用「蒲棒」裝熱狗整朋友　他咬下噴出一堆白絮笑翻

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

女騎士路口衝出左轉撞公車　倒地遭輾命危急送醫搶救！

喬丹不玩了！921億出售黃蜂　當老闆13年僅3度晉級季後賽

北車旁建案「天降20噸鋼筋」砸車...畫面曝　工人急喊：完了！　

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

20230617星光雲！RUN新聞-ANNA SUI打造夏日香香美人

上班日就身心俱疲！職場常見6大地雷難題　不要花時間去批評別人

端午肉粽訂起來！台中各家星級飯店頂級粽一次看、85℃也搶市

宥勝3月時驚喜「送老婆出國12天」　還挑主夫擔！一翻車網傻了

放假前少雨又熱！端午連假「鋒面南壓水氣增」　午後雷雨範圍擴大

宥勝妻曾喊「後悔嫁給他」誘惑多！　選妻原因被翻出：願意縱容我

快訊／大雷雨續轟3縣市！慎防雷擊、劇烈降雨　示警區域出爐

世新數媒培育創意設計人才　遊戲作品獲「2023放視大賞」優選

家長團體籲：分科測驗加考國英　教育部擬3方案「但推行有困難」

我的孩子該驗質譜儀嗎？台大醫聯名給建議：資源應留給「這族群」

蕾菈強吻統神「拉風的臉龐」讓她意亂情迷！網見道歉文3句更火大

宥勝「靈修後」突告白！　蕾媽升格情人早知道：我不是他的菜

快訊／屏東男平交道旁釣魚「觸高壓電倒地」！5列車延誤影響1220人

又是曾陶鎔！味全龍8局上7比7追平統一獅

大四兒出社會實習「月薪6萬元」！媽媽聽完笑到發抖：終於能退休

楊丞琳唱《烏梅子醬》了！　嬌羞放閃李榮浩❤️：遇到他是最大的幸福

楊敬敏遭爆出軌當小王　網公開證據「多名女粉留言：有遇過」

荔枝吃不完「3招保鮮不變黑」！最長能放1個月

分析／柯文哲民調超車　民進黨「打侯不理柯」策略該調整？

鄧紫棋首度確診「幾個小時內突失聲」！咳出綠痰：每下都痛徹心扉

休旅車高速撞上左轉轎車！駕駛下車「痛扁他一頓」再肇逃

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

生活熱門新聞

愛情長跑10年　58萬YTR「法國被求婚」！

宥勝妻曾喊「後悔嫁給他」！曝選妻原因：縱容我任性

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

曾是小童星！他與癌父之約錄取醫學系

「3星座」下半年苦盡甘來！第1名事業突破又發大財

有線電視用戶　全台一半家庭剪線

雨區擴大時間曝！　颱風季將登場

下半年結婚運旺　4星座能遇正緣

會想體驗越式洗髮？　過來人曝1服務不舒服

唐吉訶德取消24hrs營業！網點關鍵

12星座「桃花滿天飛」！一周運勢一次看

宥勝3月時「送老婆出國玩12天」　網傻了

PLG已婚球星遭爆出軌　不只1女粉被密過

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

更多熱門

相關新聞

4生肖下半年工作運爆發　升職加薪不是夢

4生肖下半年工作運爆發　升職加薪不是夢

即將進入2023下半年，也是該在工作上衝刺一波拼年終獎金的時候，4個生肖的工作運也準備開始起飛，能在職場上脫穎而出，升職加薪不是夢。《搜狐網》運勢專欄指出，屬龍、馬、羊、牛的人，在工作方面將會好運不斷，財源滾滾。

菜鳥主管必學5招團隊管理技巧

菜鳥主管必學5招團隊管理技巧

5大提升工作專注度建議

5大提升工作專注度建議

「職場ㄟ大小事」講座

「職場ㄟ大小事」講座

侯友宜：讓兩岸穩定青年遠離戰場進入職場

侯友宜：讓兩岸穩定青年遠離戰場進入職場

關鍵字：

Workworks職場人書單閱讀職場

讀者迴響

熱門新聞

宥勝遭爆對女員工「舔耳、解內衣摸胸」　本人認錯道歉了！

蕾菈節目強吻！統神忍3年認了「被性騷擾」

女友下班「內衣歪一邊」！男友一查怒告

蔡天鳳被害近4個月　明天終於要火化

宥勝人設翻車「襲胸女員工」！

宥勝好老公人設大翻車！上千網友失望湧入

PLG已婚超級球星　遭控桃色風波

楊丞琳演唱會門票傳遭「低價拋售」入座率曝光

獨／宥勝性騷「老婆正懷二胎」　私訊受害者「我也被性侵過」：多年來都痛苦

愛情長跑10年　58萬YTR「法國被求婚」！

快訊／廣末涼子老公記者會落淚！「她沒有放棄養育孩子」

為何大缺工「還有人待業？」　網揭1關鍵

妻偷吃農會主管　綠帽夫抓姦「他下身只穿內褲」

宥勝妻曾喊「後悔嫁給他」！曝選妻原因：縱容我任性

瘦子飆髒話直播：我知道你在看！

更多

最夯影音

更多
許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋

許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋
楊昇達遭「又摔又折」全程無表情XD　跌天堂路也沒叫..猛奪「淡定冠軍」

楊昇達遭「又摔又折」全程無表情XD　跌天堂路也沒叫..猛奪「淡定冠軍」

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

男用「蒲棒」裝熱狗整朋友　他咬下噴出一堆白絮笑翻

男用「蒲棒」裝熱狗整朋友　他咬下噴出一堆白絮笑翻

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面