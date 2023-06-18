上班日就身心俱疲！職場常見6大地雷難題　不要花時間去批評別人

文／Workworks職場人

每天不想上班卻又不敢離職？做了喜歡的工作卻被折磨到身心都生病了？本篇將分享《職場會傷人：本該施展抱負的職場，為何讓人身心俱疲？》書籍，將帶領職場人們探討職場上究竟有哪些常見的「難題地雷」呢！

職場常見難題

1.工作全力以赴，為何功勞都不是我的？

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沒有功勞也有苦勞呀！職場上難免會遇到工作待遇不公的時候，換個方式思考我們很容易被顯著的外在收穫所吸引，譬如「獎金、績效、評價、分數」，普遍職場上這些功勞的掠取者多數是主管，不過就算功勞不歸於你，在每次看似做白工的過程當中，職場人們也在主管心中建立了不可取代的依賴感，作者於書中建議大家「經歷是靠時間增加的數字，只有經驗才是未來成長的爆發力」！

2.同事愛搞小圈圈，讓人無法好好工作

同事愛搞小團體超困擾！只要公司有小團體出現後，不僅辦公室的氣氛容易出現勾心鬥角、猜忌等情況，更容易引發辦公室的派系鬥爭，其實小團體在我們學生時期早已存在，社會上的小團體相對要小心，面對眼前愛搞小圈圈的環境，職場人們唯一能做的就是不要跳進攪和，以免成為了箭靶而不自知。

3.主管常打槍我想法，難道我只要聽話照做就好？

提案總是被打槍？職場人們曾經有過提案時被上層主管拒絕的經驗嗎？其實創意想法被打槍並不是件壞事，職場人們可從中分析自己提出的想法是基於解決個人問題還是提升公司價值？作者在書中分享著主管需要的是完整性的客觀建議、一個經過審慎分析力與弊、擁有初步行動計畫的方針，因此「點子被主管打槍不可怕，怕的是我們打槍了自己」，千萬不要因為碰壁而阻礙我們在職場上各種突破的可能性！

4.大小主管的指令不同，到底要聽誰的？

選錯邊容易被罵！職場常見第四種難題為「大小主管的指令不同」，假設員工有兩個老闆（大小主管），不但無法準確執行，反而讓員工更為困惑，常見情況像是不知道要向誰回報工作情況及進度，甚至偶爾選錯邊還會被罵。

職場上最美好的情況是直線性的回報管理機制，但現實中的組織架構中，暗藏著錯綜複雜的職場暗黑哲學，編輯建議倘若職場人們與兩位主管溝通回報時，必須保持「中立角度」傳遞資訊，讓兩位主管進行溝通，即便他們可能會產生爭端，也不要自動加入這場戰局！

5.資深員工管不動，帶不了人要怎麼做事？

現今職場上已經不是「戲棚下站久就是你的」的年代！越來越多企業願意屏除年資與年紀的考量，提拔有能力的年輕在職人，作者在書中分享，建議職場人面對資深部屬時，從對談態度開始調整，建立起「資深」是一種榮譽勳章的感覺，畢竟建立良好的人際關係不僅能夠讓工作環境更為正向，也能提升員工們的工作效率！

6.虛偽複雜的人際關係，比工作更難處理

一般人不會花時間去批評比自己差的人，只有自認匱乏者才會批評既得利益者，職場環境上難免會遇到虛偽複雜的人際關係，其實世界上沒有人能夠完全不被批評或刁難，職場的人際關係也是，唯獨能做的就是心態轉變，我們可以活在受害著的角色中不斷灑鹽，也能選擇在淬煉中成長，培養自己成為工作強者！

職場上複雜的不是工作，而是人與人之間的相處！以上為「職場常見6大常見難題」，職場人們有針對哪一點特別有感嗎？歡迎跟編輯分享唷。

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