「職場ㄟ大小事」講座　沈劭蘭執行長分享顛覆傳統成功創業祕訣

▲台南市勞工局「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請六月初一股份有限公司創辦人沈劭蘭執行長，分享創業人生20多年的心路歷程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實市長黃偉哲打造台南成為「希望家園」的施政理念，台南市勞工局每月在南門勞工育樂中心辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，鼓勵市民朋友持續學習，提升個人工作職能。

10日邀請六月初一股份有限公司創辦人沈劭蘭執行長，以「顛覆傳統的創意思考」為題，講述從30歲至今，創業人生20多年的心路歷程，提供「實際經驗」分享給現在或未來想要自行創業的勞工朋友。

勞工局長王鑫基表示，創業是一件從零開始的事情，要踏上這條路，從產品的選擇、貨源的取得、店面的位址、顧客的喜好等，有好多面向要摸索學習跟瞭解，過程中一定也會遭遇許多困難跟考驗，在這之間透過「創意思考」突破瓶頸，且在各行各業擔任各種角色，都需要創意的展現，才能打破框架。沈執行長一直是經濟部中小企業處飛雁計畫資深講師，並在2021年獲得女性創業菁英獎，相信透過沈執行長的分享，必能讓大家收穫滿滿。

六月初一執行長沈劭蘭在分享時提到，自己出社會時就開始跑業務，在30歲那年自行創業，創業路程超過20餘年，面對家庭、工作壓力，如何平衡「工作與生活」，並藉由「站在巨人的肩膀上」的方式，透過閱讀，擴展自己的知識、從中汲取成功的經驗，才能在高壓及高變化的創業環境中，堅決自己的目標。

沈劭蘭執行長更總結自身的經驗，與學員分享如何透過創意、行銷、技術及分析能力，決定出商品的樣貌及市場定位找尋到屬於自身的「藍海市場」，並持續優化自我、保持競爭力，。最後提醒學員們，創業者除了要有責任感、目標感、持續學習、不斷閱讀與自我成長的堅決外，也必須要將事業、家庭、自己，這人生的三隻腳站穩才可以。

勞工局「職場ㄟ大小事」講座將會持續辦理，7月份場次訂於7月8日上午將邀請中華民國旅館經理人協會名譽理事長崔震雄博士擔任講座，與市民朋友分享「漫談飯店管理專業&做個聰明的飯店消費者」，有興趣的朋友歡迎上勞工局網站「職場ㄟ大小─分享創造共好」專區(報名網址：https://goo.gl/KPJXmV)報名參加。