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4生肖下半年工作運爆發　升職加薪不是夢

▲▼上班族,年輕人,運動,肌少症,豌豆蛋白,大豆蛋白。（圖／Pexels）

▲4生肖進入下半年，工作運勢看漲，有望升職加薪。（示意圖／Pexels）

記者隋昊志／綜合報導

即將進入2023下半年，也是該在工作上衝刺一波拼年終獎金的時候，4個生肖的工作運也準備開始起飛，能在職場上脫穎而出，升職加薪不是夢。《搜狐網》運勢專欄指出，屬龍、馬、羊、牛的人，在工作方面將會好運不斷，財源滾滾。

生肖龍
屬龍的人天生具備十分優秀的溝通能力，若是在職場上需要跟別人打交道的領域來說，這種能力會更加顯著，尤其是熱情、機智又富有同情心，這種個性也剛好反映了在工作中的優勢。他們在團隊之中善於調節大家的情緒，也非常有耐心，能適當地處理好矛盾之處，達成雙贏的合作。

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在即將到來的下半年，屬龍的人職場發展較為順利，很容易結交到新朋友，很多機會也會源源不覺得出現，同事們也會逐漸發現他們在工作上的優異表現，贏得主管們的好評價，也因此會替他們帶來升職加薪的好運。

生肖馬
屬馬的人通常具有燦爛個性、果斷、跟自信，雖然有著不錯的才華，但也比較被動追求自身成就，不過因為非常具有責任感，認真負責又相當投入工作，也非常得人賞識。

由於屬馬的人有著上述優點，下半年的職場表現會有所提升，工作上的問題都能夠迎刃而解，靠著優異的執行能力完成長官交付的各項任務，也會贏得讚許，讓職涯發展增添更多機會，不僅會有升職的好消息，生活品質也會非常有很好的提升。

生肖羊
屬羊的人常給人感性、細膩的印象，往往能夠照顧好同事們的情緒，也因此在處理團隊矛盾、緩解同事之間緊張氣氛上，都能夠更加妥善的達成任務，讓團隊合作更加順暢。

下半年屬羊的職場運勢也很不錯，有機會受到公司長官們的高度評價，讓他們在升職加薪的道路上穩步前進。

生肖牛

屬牛的人認真嚴謹、腳踏實地，與此同時還有很強的組織能力，這種優點讓他們在職場上不但走得穩，也能有更多的收穫。

進入下半年，只要保持獨立思考、克服困難的精神，利用自己的聰明才智跟靈活性，對抗職場中的各種挑戰，就能獲得一定的成就。同時，他們還要適當地與同事多多溝通交流，可以更加提高績效，贏得長官們的賞識，進而獲得更好的發展機會。

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