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5大提升工作專注度建議　「早上」效率最高，先處理高報酬機會

文／妞新聞

為什麼每天這麼認真生活，工作成效卻始終不亮眼呢？職場人們曾有過這種自我懷疑的念頭嗎？面臨急迫的生活節奏，如果沒有設定優先順序並建立健康作息，那麼眼前任何誘惑（卡通電視、食物、酒⋯等），很快就會佔據我們的時間，本篇編輯分享〈極簡商業課〉，將帶領大家學習如果管理自己與時間，不僅能事半功倍，也不會承受過多的壓力和焦慮！

提升工作效率方法

1.做出明智的日常決策

工作效率差怎麼辦？5大提升工作專注度建議：「培養反思習慣、安排首要任務」為首要步驟！

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當一天過去之後，職場人們會後悔與不後悔做過哪些事嗎？作者在書中建議職場人們培養「反思習慣」，透過每天早上起床時詢問自己「如果這一天能重來，我會改變哪些作法？」這個問題不僅讓自己更接近目標，也能讓我們更仔細思索生活，如果這一天能重來，可以吸取第一次成功或失敗的經驗，那麼職場人們會改變哪些作法呢？

2.優先安排首要任務

職場人們在一天能做的事情當中，最重要的是什麼呢？務必要知道最高報酬的機會是哪些，就能讓我們的整體目標反推，建議大家每天早上「寫下三項首要任務」，後續再寫下其他可能會爭奪注意力的次級事項，不過職場人們要特別留意「緊急干擾」，這種情況通常是對方感覺很緊急，但其實只是干擾你的做事效率，將首要任務列為優先事項就能讓我們更接近目標！

3.最大化你的「高效時間」

對於二十五歲以上的人來說，「早上」是工作效率最高的黃金時段！倘若職場人們選擇在處理緊迫專案前，先接聽電話或回覆郵件，那麼就是把珍貴的大腦能量給了低報酬的機會，當你有時間處理重要事項時，大腦已經累到無法發揮最好的表現（可惜），建議大家能將耗盡你能量的事務安排在下午，將重要任務盡量在一天的前兩個小時內處理，在頭腦最清醒的早晨，優先處理高報酬機會！

4.對干擾說「不」

有過缺乏生活重心的人，往往是對於太多事情都來者不拒，其實在現實生活中沒那麼簡單，每個人都身兼著無數種角色（父母親、兒女、朋友、領導者、同事⋯等），如果對於太多事都不能婉拒的話，等於拒絕了深度的專注力，而這些專注正好是做好少數幾件事情所需要的，為了完成自己的優先任務，必須拒絕會讓自己分心的機會，果決地向干擾說「不」，這樣才能向有意義的生活招手！

5.鎖定時間、事半功倍

時間是最貴重的資產，但大多數人並沒有妥善思考該如何管理，人生並不是只有工作，職場人應該學習如何事半功倍，才能把更多寶貴時間用來陪伴家人朋友、享受其他嗜好，作者在書中建議大家可以將每周固定需要完成的工作，事先預定在某個時段裡面，如此一來就能更善加利用其他時段，在同樣時間內完成雙倍工作！善於妥善管理時間，將會讓職場人們的時間投資獲得最高報酬！

以上「5招提升工作效率」建議中，職場人們覺得哪一點最為實用呢？

【延伸閱讀】

不被工作勒索！「職場斷捨離」擺脫5事項：減少遠端會議提升工作效率

改掉6個浪費時間的工作習慣，提升專注力打造新年新效率！

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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