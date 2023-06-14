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菜鳥主管必學5招「團隊管理」技巧　不當啦啦隊隊長教你帶出好員工

文／Workworks職場人

成為一位優秀的管理者，究竟需要培養哪些技能呢？常見的像是分析每位團隊成員的技能和才華，並且為團隊設計出一套必勝方案，本篇編輯將分享《極簡商業課：60天在早餐桌旁讀完商學院，學會10項關鍵商業技能》，帶領職場人們掌握「5招團隊管理技巧」！

 團隊管理技巧

1.確立優先事項

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管理者的首要任務，就是要確立自己部門的優先事項，當職場人們確立優先事項後，就能為自己和團隊中的每位成員定義出重點，舉例來說，倘若是「客服部門」就該定義出更具體的目標，像是百分之百在接獲客戶服務訂單後的30分鐘內完成，那麼整個團隊就會很清楚，要如何群策群力產出這個結果！

作者也在書中建議管理者必須包含「可衡量的、可獲利的、可擴增的」，大多數管理者都以為他們工作是管理者，對流程從不多想，但只有在得知清楚的流程和優先事項後，才能充分發揮能力，且管理者必須永遠意識到員工的產出皆會影響營收和獲利。

2.確定關鍵績效指標

接續第二技巧為「確定及衡量關鍵績效指標（KPI）」，往往優秀的管理者喜歡衡量事物，他們熱愛數字的程度，就如同他們對人群的熱愛，因為「數字」能告訴他們該如何改善團隊、使團隊成長。

在定義完部門後，還必須找出決定產出的「關鍵績效指標」，也就是徹底了解整個機制的運作必衡量其效能，確定哪些指標能讓職場人們最終能成功產出，且每條領先指標應該與標準值相比，標準值能讓你知道，是否達成或落後每日、每周或每月目標！

3.創建精簡的流程

現在知道要產出什麼，也明白要衡量產出的領先指標後，下一個步驟就必須「創建精簡的流程」，作者在書中建議想要改善自己和部門的產出和效能，不妨與你的團隊成員舉行一系列會議，思考著有哪些「限制因素」拖累了團隊進度，常見的限制因素往往都會暗藏在小細節中，像是每天是否花太多時間打電話給不符合條件的潛在客戶呢？

4.提供有價值的回饋

許多新手管理者只懂得稱讚團隊成員，但牽涉到批評的談話就容易選擇沉默不說，其實在職場上必須透過雙方「有建設性的回饋」來維護關係，管理者必須在給予讚美的同時，明確說出團隊成員做了什麼事才贏得這樣的讚美，像是「在壓力下還能保持冷靜」或是「投入額外時間把事情做對」，作者在書中建議職場人們，除了提供建設性回饋，也該要求團隊成員和你一起探討發生了什麼事，並採取不同做法來「改寫」場景。

5.當教練，不當啦啦隊隊長

職場人們崇尚當位教練還是啦啦隊隊長呢？其實兩者的領導特質皆有好壞處，「啦啦隊隊長」會為你加油打氣，「教練」會給予明確的指示和目標，幫助你成功，同時也會協助你學習這些框架並運用在工作上，即便團隊成員不想成為管理者，他們對於管理者如何做事、為何這麼做的認知，也能營造出默契和歸屬感！

以上「5招團隊管理技巧」的分享，職場人們學起來了嗎？

【延伸閱讀】

優秀領導者、主管必備7項行為，Google員工調查結果公開！

5步驟成為人見人愛領導者，溝通前先傾聽是核心關鍵！

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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