超佛心！一顆10元銅板價...45年不漲價　彰化肉粽民眾瘋搶

記者唐詠絮／彰化報導

45年來維持一顆粽子「10元」銅板價，在物漲齊飛的現在，這絕對打著燈籠也找不到，內餡用料有花生、大塊的呷心肉、糯米還特地用洋蔥酥先拌炒，香味四溢，它還有個響噹噹的稱號「一口粽」，店內從凌晨天未亮就開賣不到中午完售，一天平均賣出200串。至於這樣會賺錢嗎？老闆楊媽媽笑著說「大家歡喜就好」。

▲彰化楊媽媽肉粽1顆10元。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

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這家楊媽媽肉粽店位於員林市熱鬧的博愛街上，招牌雖然已經斑駁，但有不少外地人，就是衝著店家高人氣的10元「一口粽」，在端午節前買來嘗鮮，雖然一口粽，但絕對不是只有一口就能吃完，店內還有5名對包粽擁有高超手藝的老奶奶一起幫忙。

楊媽媽在招呼客人閒暇之餘，也會坐下來幫忙包粽子，原來10元粽的餡料不是只有糯米、雪蓮子，還加內大塊的呷心肉、麵料、蝦米、當然還必須選用俗稱老鼠牙的糯米，再米中加入靈魂元素自家拌炒的洋蔥酥，道道工序馬虎不得，這才能滿足饕客的味蕾。

楊媽媽說，現在的人吃的不多，與其浪費食物、不如小巧精細，一口粽絕對可以滿足，但也有很多人有疑問，但一顆粽子需要複雜的食材及備料，除了基本的粽葉、瓦斯及人力全都需要成本，10元粽根本沒利潤，為何一做就是45年，她笑著說，沒有甚麼事是比一家人都在一起來的重要，看大家吃得高興，她也就跟著開心。