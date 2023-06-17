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妙齡女開門拿豆花！惡匪闖入「束帶捆綁」2女搶名牌包　逃1天落網

記者林悅、蔡怡萍／台南報導

台南市昨（16）日傳出大樓強盜案！許姓男子鎖定金華路一處高級大樓，發現某戶只有2名女子在家，趁著對方開門取餐之際闖進屋內，將2女以束帶綑綁限制行動，大肆翻找搜刮現金、名牌包後逃逸，許男因行跡詭異犯行被保全盯上，還心虛將贓物丟棄在路旁、一路北上逃亡至桃園。警方鎖定許男行蹤，在今（17）日上午8時許將人逮獲，依涉嫌強盜、妨害自由及傷害等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

▲▼ 台南賊闖大樓束帶綁女屋主，搜刮現金名牌包，1天內即在桃園狼狽落網。（圖／記者林悅翻攝）

▲許男闖入大樓以束帶捆綁女屋主，搜刮現金名牌包後搭電梯下樓，動作神情顯得慌張。（圖／記者林悅翻攝）

台南市昨（16）日傳出大樓強盜案！許姓男子鎖定金華路一處高級大樓，發現某戶只有2名女子在家，趁著對方開門取餐之際闖進屋內，將2女以束帶綑綁限制行動，大肆翻找搜刮現金、名牌包後逃逸，許男因行跡詭異犯行被保全盯上，還心虛將贓物丟棄在路旁，一路北上逃亡至桃園。警方鎖定許男行蹤，在今（17）日上午8時許將人逮獲，依涉嫌強盜、妨害自由及傷害等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

▲▼ 台南賊闖大樓束帶綁女屋主，搜刮現金名牌包，1天內即在桃園狼狽落網。（圖／記者林悅翻攝）

▲許男犯案後隨即北上逃回桃園，但隔天即狼狽落網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市第二分局獲報立即成立專案小組，清查過濾周邊可疑車輛迅速鎖定犯嫌身分，並聲持拘票，連夜趕至桃園埋伏，於今（17）日8時許在桃園市健行路巷道將許嫌緝捕到案，並將深入追查有無共犯等疑點。調查後將許嫌依強盜、妨害自由及傷害等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並建請檢察官聲押。

而許嫌在搜刮屋內現金、名牌包等物品後，裝在大手提袋內搭乘電梯自地下室停車場車道步行逃逸，過程中神情慌忙，機警的大樓保全察覺有異上前查看，許嫌見犯行遭發現，除了在身上帶著搶來的2萬元現金，其他放於大手提袋之物品，通通丟棄於路旁駕車落荒而逃，雖然一路北上逃回桃園租屋處躲藏，但仍在1天之內遭員警鎖定行蹤，持拘票將他逮捕歸案。

▲▼ 台南賊闖大樓束帶綁女屋主，搜刮現金名牌包，1天內即在桃園狼狽落網。（圖／記者林悅翻攝）

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