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社會 社會焦點 保障人權

彰化市區驚見巨大公鹿！跨越分隔島闖車陣險被撞　超清影像曝光

記者唐詠絮／彰化報導

八卦山麓生態豐富，彰化縣社頭鄉十八彎古道及東外環經常有鹿群出沒，也曾發生鹿遭到「路殺」，日前有彰化民眾開車行經彰化市彰南路時，突然有一頭巨大的公水鹿橫越中央分隔島，從車陣中快速飛奔而去，差點被被撞上。彰化縣議員楊子賢今天公布這段行車記錄器捕捉到的驚奇影像，將請農業處設立「告示牌」，減少人鹿衝突，也提醒民眾注意路況。

議員楊子賢公布這頭公鹿出沒的地點就在彰化市彰南路石牌里、福田里一帶，因為近年鄰近此處屢獲「園冶獎」肯定的石牌坑自然地景生態親水步道環境規劃得宜，有著豐富多元的生態以及良好的水源，成為許多水鹿棲息的生活空間，但這頭鹿穿越馬路的危險景象，讓用路人感到心驚驚。

▲彰化出現大公鹿。（圖／民眾提供 楊子賢提供 林世賢提供）

▲彰化市彰南路石牌社區出現一頭大公鹿。（圖／楊子賢提供）

回顧這幾年水鹿遭到路殺事件，發生在2020年3月間，就傳出八卦山十八彎古道有鹿隻遭受獵殺後，被拖行到古道出口，沿路血跡斑斑，震驚地方；甚至有大水鹿跑到社頭清水岩露營區覓食； 2021年 1月在中彰快速道路也有水鹿遭到撞擊死亡。今年2月間，彰南路4段及中潭公路草屯路段分別發生2起「2大1小」水鹿被撞死的意外。

彰化市長林世賢也曾在139線大彰路、東外環道路附近產業道路撞見一對水鹿母女，悠哉漫步在夜色中，約莫半小時後才慢慢走入山林，這也是八卦山區頭一次有親子水鹿同時出現，畫面相當的珍貴。

▲彰化出現大公鹿。（圖／民眾提供 楊子賢提供 林世賢提供）

▲今年2月彰南路4段發生水鹿被活活撞死。（翻攝圖／ETtoday資料照）

▲彰化出現大公鹿。（圖／民眾提供 楊子賢提供 林世賢提供）

▲彰化市長林世賢看到一對母女鹿。（圖／林世賢提供）

針對彰化縣內頻傳水鹿闖入道路甚至被遭到路殺，社頭鄉代會主席也是清水岩發展協會總幹事陳慶福說，住在山上的這群水鹿不怕生人，應該是有人飼養後再野放，推測可能是找水源不易，才會到山下覓食。

楊子賢也將請農業處瞭解此路段水鹿出沒狀況，最重要的是減少「人鹿衝突」，必要時優先設立告示牌，提醒民眾注意路況，進一步調查水鹿遷徙路徑，透過綠籬等隔離設施，引導水鹿有安全的遷徙路徑。

▲彰化出現大公鹿。（圖／民眾提供 楊子賢提供 林世賢提供）

▲彰化市彰南路石牌社區出現一頭大公鹿。（圖／楊子賢提供）

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