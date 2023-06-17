前陸軍總司令接受陸官媒專訪　陳廷寵：國軍兵役恢復一年戰力還是零

▲ 陳廷寵曾任陸軍總司令二級上將 。（圖／翻攝 環球網）

記者任以芳／綜合報導

曾任陸軍總司令的陳廷寵二級上將接受大陸《環球時報》專訪，《環球網》今（17）日刊出專訪內容。談到如何看待現在的國軍，以及他們是否知道為何而戰？陳廷寵說，國軍的戰力是「零」，兵役只有4個月，還沒訓練合格就退伍了。現在兵役恢復成一年，戰力還是「零」，主要訓練不扎實。他還指出，中美若在大陸近海爆發軍事衝突，美國是贏不了的。

《環球網》報導指出，針對國軍戰力？陳廷寵指出，兩年多前，自己曾說台軍的戰力是「零」，兵役只有4個月，還沒訓練合格就退伍了。「現在兵役恢復成一年，我想說戰力還是『零』，雖然時間延長了，但訓練仍不紮實，幾個月後就要準備退伍。頭腦空空怎麼打仗？打仗不是有槍就可以打的。」

談到民進黨大買美國地雷，還有美國政客指出給台灣全民配槍。陳廷寵則說，「這是完全不可能的事。台灣若全民配槍，大家都不敢上街了，如果黑道與宵小都有了槍，就會為非作歹，他們還沒打敵人，就先打自己人，真是『荒唐至極』。」

陳廷寵進一步說，「至於佈雷一事，當年在金門佈雷，後來兩岸和緩開始排雷，排雷過程傷亡很多人，自己的同學因排雷而受傷的人，而且地雷有沒有排完都搞不清楚。美國賣一堆沒用的武器給台灣，對台灣的安全保障是沒用的，「不看不生氣、一看更生氣」。

談到教改帶來影響？陳廷寵說，台灣的教改越改越回頭，品德教育沒有，學生操守愈來愈糟，校園裡的「禮義廉恥」不見了。民進黨當局不要「四維八德」，台灣當前出現各種匪夷所思的亂象，就是丟失中華傳統美德所造成的。

▲先前解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

講到大陸這些年的發展和變化有什麼樣的感受？以及如何看待解放軍軍力發展以及中美問題？陳廷寵表示，一百多年前的甲午戰爭後，中國地位一落千丈，美國等西方各國瞧不起中國。如今，大陸軍事發展不可同日而語，大陸的太空科技已不輸美國，新造的飛機、軍艦數量大增。

陳廷寵直言，「中美若在大陸近海爆發軍事衝突，美國是贏不了的。」美國現在害怕霸權消失，頻繁派機艦到大陸沿海，但現在中國人已不吃你（西方）這套了，在大陸近海的中美機艦對峙，是大陸在警告美國，大家要互相尊重。

他認為，大陸的軍力發展與台灣並無關係，兩岸的軍事與經濟差距是無法比較的，但台灣跟大陸是制度之爭。大陸的社會制度改革，是適合中國人的制度；台灣是「四不像」，既不是社會主義制度，也不是美國資本主義。