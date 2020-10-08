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陳廷寵辦校年領6000萬補助　陸委會鬆口：不排除請他退出經營

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▲▼陳廷寵。（圖／翻攝華東台商子女學校官網）

▲退將陳廷寵。（圖／翻攝華東台商子女學校官網）

記者陳政錄／台北報導

前陸軍總司令陳廷寵日前高喊「我們是中國人」，引發討論，且其在大陸創辦「華東台商子女學校」，每年領取教育部約6000萬補助爭議持續發酵，以致陸委會發言人邱垂正8日鬆口，將會同教育部要求校方改善，否則不排除請其退出學校經營階層，否則停止政府相關補助。

針對陳廷寵發言惹議，陸委會1日晚間曾首次發表聲明稱，此舉已傷害台灣人民情感，並引發台灣社會普遍反感。但對於他個人言行，陸委會認為，與台商學校「並無直接關連。」

不過隨陳廷寵言論持續在朝野發酵，邱垂正在今天下午舉行的例行記者會上鬆口，由於陳至今仍列為該校的董事，家族成員擔任該校的主要領導階層，「我們認為，有必要進一步檢視其相關的作為，是否扭曲干擾了學校的正常教育。」

邱垂正說，台商在中國大陸辦學，應依照台灣的教育宗旨，與台灣的教育能夠連接，而政府補助台商學校，目的是為確保學校教育免受不當因素的干擾。

因此，邱垂正表示，若陳先生的言論與作為，有違反政府補助辦校的目的，本會將與教育部要求改善「，不排除請其退出學校經營階層，否則將停止政府相關補助。」

邱垂正進一步說明，政府對於台商學校辦校的補助，是由教育部編列預算，而陸委會、海基會的預算，是用於台校返台一些營隊活動的相關補助。

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