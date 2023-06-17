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台南65間夜市「密密麻麻時間表」超猛！大票人秒收藏：逛起來

▲▼台南花園夜市。（圖／台南市政府提供，黃郁清攝）

▲台南花園夜市。（圖／台南市政府提供，黃郁清攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「美食之都」台南超多經典小吃，其中花園、大東、武聖夜市更遠近馳名。粉專「台南式 Tainan Style」就整理出超狂時間表，引來大票網友朝聖，許多人在大讚之餘，也不忘將神圖收藏。

臉書粉專「台南式 Tainan Style」日前發文，曬出最新版的台南夜市時間表，上面還笑說，「一個沒開，我們還有千千萬萬個。」

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對此，許多網友秒收藏，洗版直呼「簡直功德無量」、「太貼心優秀了吧」、「好久沒逛夜市了」、「這表格超讚！我常忘記武聖、花園是禮拜幾」、「這一定要收藏起來的」、「這表格太用心了」、「我決定要好好認真逛」。

▲台南夜市「密密麻麻時間表」超猛！　一票人秒收藏：逛起來。（圖／翻攝自臉書／台南式 Tainan Style）

▲台南夜市時間表。（圖／翻攝自臉書／台南式 Tainan Style）

【按地區劃分】

東區：大東、仁和
北區：花園、小北成功
中西：武聖
永康：永大、鹽行、中興、復華、聖龍、大灣
南區：灣裡
安南：十二佃、中州寮、新同安、國宅、聖母廟、本淵寮、樺谷
安平：新永華
仁德：鍾厝、後壁厝、保華、泰子廟
歸仁：歸仁、歸仁復興
關廟：關廟
安定：蘇厝、安定、海寮
西港：西港
佳里：安西、佳里、仁愛
善化：善化
新市：新市
新化：新化正新、新化民生
麻豆：麻豆
大內：大內
山上：山上、東山
玉井：玉井
楠西：楠西
官田：隆田
六甲：六甲
柳營：小腳腿、果毅後、柳營
東山：東山
白河：白河長安、白河國泰
鹽水：鹽水
新營：新進、新營
後壁：後壁、菁寮
下營：中營、下營
學甲：學甲
將軍：漚汪
北門：蚵寮、北門、三寮灣
七股：三股

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